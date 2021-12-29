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۸ دی ۱۴۰۰، ۲۳:۵۳

در پیامی توئیتری؛

اولیانوف: تمام طرف ها از روند مذاکرات وین ابراز رضایت کردند

اولیانوف: تمام طرف ها از روند مذاکرات وین ابراز رضایت کردند

نماینده روسیه در مذاکرات وین برای برچیدن تحریم ها، ضمن اشاره به دیدار کشورهای عضو برجام (بدون ایران) با هیات آمریکایی از رضایت همه از روند این مذاکرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده روسیه در مذاکرات وین از برگزاری نشست کشورهای عضو برجام (بدون ایران) با هیات آمریکایی در وین خبر داد.

بر اساس این گزارش، «میخائیل اولیانوف» با انتشار تصویر فوق در صفحه توئیتر خود نوشت: طرف‌های برجام (بدون ایران) و (هیات) ایالات متحده عصر امروز با یکدیگر دیدار و پیرامون وضعیت جاری در گفتگوهای وین تبادل نظر کردند.

وی افزود: همه با رضایت به روندهای مثبت و فضای عمل گرایانه در جریان مذاکرات اشاره کردند.

«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین پیش از این هم در پیامی توییتری از دیدار با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خبر داده بود.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین در این خصوص نوشت: امروز با «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کردم.

«میخائیل اولیانوف» در این باره اضافه کرد: رایزنی‌ها و هماهنگی نزدیک میان هیئت‌های روسیه و ایالات متحده در جریان مذاکرات وین، پیش نیاز مهمی برای پیشرفت در راستای احیای برجام است.

«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین روز سه شنبه نیز در پیامی توییتری از پیشرفت در مذاکرات جاری در دُور هشتم مذاکراتِ برچیدن تحریم‌های ضدایرانی در وین خبر داده بود.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین در این خصوص نوشته بود: در جریان مذاکرات وین درباره برجام، کارگروه مسائل هسته‌ای نشست مفیدی برگزار کرد. شاهد پیشرفت غیرقابل انکار هستیم. رفع تحریم‌ها به طور فعال در موقعیت‌های غیررسمی مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی دو روز گذشته از موافقت طرف‌ها در نشست کمیسیون مشترک برجام برای تسریع در روند تهیه پیش‌نویس برای دستیابی به توافق خبر داده بود.

«اولیانوف» در صفحه توئیتر خود نوشته بود: در نشست کمیسیون مشترک امروز، هشتمین دور مذاکرات وین آغاز شد. شرکت کنندگان بحث‌های حرفه‌ای و نتیجه محور را برگزار کردند. آنها به ویژه موافقت کردند که روند تهیه پیش‌نویس برای دستیابی به توافق در اسرع وقت را تشدید کنند.

گفتنی است که هشتمین دور از گفتگوهای برچیدن تحریم‌ها عصر دوشنبه (به وقت وین) با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مو را معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

در این نشست که با شرکت هیأت‌های ایران، گروه ۱+۴ و اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ برگزار شد، روند مذاکرات مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست همچنین در خصوص نحوه ادامه گفتگوها بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 5387629

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    نظرات

    • سراج IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام. لطفا خبر دو جمله ای را با تکرار با یک صفحه ارائه نفرمایید. با سپاس

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