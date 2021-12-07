به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه فرانسه امروز سه شنبه اعلام کرد: زمان مورد نیاز برای احیای توافق هسته‌ای (در مذاکرات برچیدن تحریم‌ها در نشست وین) در حال اتمام است.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه فرانسه بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ در سال ۲۰۱۸ میلادی و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل همراه با تداوم انفعال اروپا در قبال تعهدات برجامی خود، در ادامه ادعا کرد که «تهران برنامه هسته ای خود را در مسیر بسیار خطرناکی ادامه می دهد»!

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه فرانسه در این خصوص ادعا شده است: پیشنهادات ارئه شده از سوی ایران در مذاکرات وین با هدف تکمیل سریع مذاکرات درراستای منافع همه طرف ها سازگار نیست!

دور هفتم مذاکرات وین با هدف برچیده شدن تحریم های ضد ایرانی آمریکا از دوشنبه تا جمعه هفته گذشته برگزار و سپس با وقفه جهت بازگشت هیئت ها به پایتخت هایشان به منظور مشورت های بیشتر، همراه شد.

به گفته وزیر خارجه ایران، آنچه در این دور، هیئت ایرانی به عنوان متن مکتوب ارائه داده کاملاً در چارچوب برجام است و هیچ چیزی فراتر از برجام در آن نیست. انتظار این است که در ادامه گفتگو، طرف‌های مقابل با پیشنهادها و پاسخ‌های مشخص شامل لغو تحریم‌ها به وین بیایند و دست از بازی مقصرنمایی بردارند؛ در این صورت توافق خوب در دسترس است. ایران مسیر دیپلماسی و مذاکره را در وین و در چارچوب منطق مذاکراتی و تفاهم دنبال خواهد کرد.