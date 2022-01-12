به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، عادل پیرمحمدی اظهار کرد: در سال‌های گذشته و به ویژه پس از تحریم‌های دور اول، تولید خودروهای تجاری به دلیل این‌که قطعات و مجموعه ها از خارج از کشور تامین می شد، دچار آسیب شد، اما با تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و با راهبری مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، خودکفایی‌ها به بار نشسته و عمده قطعات ساخت داخل است.

وی با بیان این‌که هدف‌گذاری ایران‌خودرو دیزل برای سال آینده، تولید ۱۷ هزار دستگاه خودروی تجاری سنگین و نیمه سنگین شامل انواع کامیون، کامیونت، کشنده و... است، گفت: از این طریق به نوسازی ناوگان فرسوده کشور کمک می‌کنیم. در حوزه تجاری، اقدامات بسیار خوبی در راستای خودکفایی قطعات و مجموعه ها صورت گرفته و امید است این روند استمرار یابد.

پیرمحمدی با اشاره به این‌که داخلی سازی گیربکس ۱۶ سرعته که از مجموعه های کاملا وابسته به خرید خارجی به شمار می رود، با کمک شرکت ساپکو، چرخشگر و سازندگانی که برای تولید اعلام آمادگی کرده اند، آغاز شده است، یادآور شد: مزایای این گیربکس تاثیر بسزای آن در مصرف سوخت و نیز به روز بودن است.

وی با بیان این‌که در سراسر کشور مجموعه های توانمندی در زمینه تولید قطعات و مجموعه ها وجود دارد که در دو سال گذشته توانسته‌ایم از ظرفیت آنها بهره بگیریم، گفت: حاصل این همکاری، داخلی سازی بخشی از قطعات مورد نیاز است، مابقی قطعات باقی مانده که تاکنون خودکفا نشده، مربوط به قطعات الکترونیکی بوده که امیدواریم این بخش نیز به خودکفایی برسد.

مدیر عامل شرکت ساپکو با بیان این‌که در بخش تامین صنایع الکترونیک خودرو نیازمند خرید از منابع خارجی هستیم، عنوان کرد: در حال حاضر توانمندی تولید انواع پورت ها در ایران خودرو وجود دارد، اما خودکفایی در قطعاتی که بر روی این پورت ها قرار می گیرد، محقق نشده است. از سوی دیگر، داخلی سازی این قطعات برعهده خودروساز نبوده و باید از سوی صنایع الکترونیک صورت گیرد که تاکنون انجام نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه آماده همکاری با صنایعی هستیم که توانایی تولید قطعات الکترونیکی را دارند، خاطرنشان کرد: در زمینه تولید انواع پورت ها و به ویژه نرم افزار، پیشرفت های خوبی داشته‌ایم، اما در سخت افزار الکترونیکی همچنان دچار مشکل هستیم. حتما باید سرمایه گذاری های بیش‌تری در این زمینه صورت گیرد، زیرا در آینده وابستگی صنعت خودرو به صنایع الکترونیک افزون‌تر خواهد شد.