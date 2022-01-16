حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جزئیات دیدار اخیر تشکل متبوعش با رئیس قوه قضائیه پرداخت و گفت: دیدار با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، یکی از جلسات جامعه روحانیت مبارز بود، پیش از این نیز جلسه‌ای با حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، داشتیم که هر دوی آنها از اعضای جامعه روحانیت مبارز هستند.

وی افزود: آیت‌الله موحدی کرمانی در این جلسه به وضعیت سخت و ناگوار کشور اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که ظلم ریشه‌کن شود تا مردم و مظلومین به حقوق خود برسند؛ انتخاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با توجه به سوابق وی، برای ریاست قوه قضائیه توسط رهبر معظم انقلاب، خوشحال‌کننده بود.

آیت الله اعرافی عضو هیئت مؤسس و شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز شد

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: همچنین در این جلسه مطرح شد با توجه به آنکه بعد از مرحوم آیت‌الله محمد یزدی، عضو مشترکی بین جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین نداریم، از آیت‌الله اعرافی تقاضا شد به جامعه روحانیت مبارز پیوندد. اگرچه آیت‌الله اعرافی مشغله بسیاری دارد، چرا که علاوه بر جامعه مدرسین در شورای عالی حوزه و شورای نگهبان حضور دارد، مدیریت حوزه‌ها را نیز بر عهده دارد اما با این درخواست موافقت کرد.

مصباحی‌مقدم گفت: با توجه به فقدان مرحوم آیت‌الله مجتهد شبستری به عنوان یکی از اعضای هیئت مؤسس، جامعه روحانیت باید یک عضو به اعضای هیئت مؤسس خود اضافه می‌کرد، بنابراین عضویت آیت‌الله اعرافی به عنوان عضو جدید شورای مرکزی و هیئت مؤسس جامعه روحانیت مبارز نیز به رأی گذاشته شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: همچنین دستورالعمل تشکیل اولین مجمع عمومی جامعه روحانیت مبارز مورد بررسی قرار گرفت؛ این مجمع عمومی باید شامل مجموعه کسانی باشد که عضو شورای مرکزی بوده یا منتخب جامعه روحانیت مبارز استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق تهران هستند.

تعیین دبیر عالی جامعه روحانیت در مجمع عمومی

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه هنوز مجمع عمومی تشکیل نشده است، بیان کرد: در حال حاضر مقدمات برگزاری این مجمع در دست انجام است و مهمترین دستور آن، تعیین دبیر عالی دائمی است، چرا که از زمان بازنگری جامعه روحانیت مبارز در اساسنامه، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی به عنوان دبیر عالی موقت این شورا انتخاب شده بود. این دستورالعمل چگونگی تعیین دبیر عالی دائمی مشخص خواهد کرد.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: حجت‌الاسلام ابوترابی نیز خطاب به ریاست قوه قضائیه بر تمرکز دستگاه قضا بر کار کارشناسی به عنوان یک گلوگاه اصلی برای مقابله با فساد تاکید کرد. همچنین عنوان شد که ما نیازمند تحول و ارتقا در گزینش قضات هستیم و علاوه بر این، ضرورت و اهمیت ارتقا فرآیند نظارت بر کارکنان قوه قضائیه، اصلاح فرآیندها و بازنگری آنها یادآوری شد.

وی اظهار کرد: حجت‌الاسلام تقوی نیز به مدیریت بی‌حاشیه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و تسلط او بر پیشبرد کارها اشاره کرد. در ادامه نیز تاکید شد که در مسائل فرهنگی نیز نیازمند تحول هستیم و برای تربیت جوانان انقلابی نیاز به کار زیاد داریم.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: در ادامه این دیدار حجت‌الاسلام سعیدی در خصوص نیاز مردم به سه نوع امنیت توضیح داد و بر اهمیت امنیت مرزها، شهرها و همچنین خانه‌ها تاکید کرد، چراکه اخیراً امنیت مردم در منازل به دلیل افزایش سرقت‌ها به خطر افتاده است که گویا به علت جزئی بودن مبالغ، دچار کم‌توجهی شده است.

مصباحی‌مقدم به بیان نکاتی که او در این نشست بیان کرد، پرداخت و گفت: به این موضوع اشاره کردم که گاهی در پرونده‌های قتل، در اثر نوع اقدامات قضائی، اجرای حکم سال‌ها به طول می‌انجامد. نکته دیگری که بر آن تاکید کردم ضرورت پیشگیری از فساد بود که باید به وسیله ایجاد پیوستگی میان سامانه‌های قضائی و دولتی ایجاد شود تا ارتباط فردی با مسئولان این قوه کاهش یابد.

وی گفت: همچنین در این جلسه به موضوع ارتباط مسئولان با مردم و صحبت کردن با آنها تاکید داشتیم. جامعه انتظار دارد که با متخلفان برخورد صورت بگیرد. اگر مشکلی در این مسیر وجود دارد، مسئولان باید درباره موانع موجود به مردم توضیح بدهند.

انتظار رئیس دستگاه قضا از اعضای جامعه روحانیت / لزوم تحقق عدالت اجتماعی

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در ادامه به مهمترین محورهای مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه در این دیدار اشاره کرد و گفت: یکی از نکاتی که حجت‌الاسلام اژه‌ای به آن اشاره کرد این بود که اگر بخواهیم نقاط ضعف خود را برجسته کنیم و نقاط قوت را نادیده بگیریم، ممکن است دچار یاس شویم؛ درحالی‌که نقاط قوت بسیاری داریم که باید آنها را بیان کنیم.

مصباحی‌مقدم تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه در این نشست عنوان کرد که از جمع حاضر انتظار کمک داریم. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به اینکه افراد زیادی از جامعه روحانیت مبارز در بدنه اجرایی کشور و دستگاه‌های مختلف حضور دارند، تاکید کرد که باید دقت داشته باشیم تا روز به روز بهتر عمل کنیم. آقای محسنی اژه‌ای بیان کرد که از دستگاه قضائی راضی نیستم، باید عدالت اجتماعی تحقق پیدا کند و ما با عدالت اجتماعی فاصله بسیاری داریم.

وی گفت: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این دیدار تصریح کرد که نیروی انسانی به ویژه در دستگاه قضا از اهمیت بالایی برخوردار است و همه کارکنان باید عادل باشند و عادل بمانند، بنابراین در این مسیر همه باید به ما کمک کنند.