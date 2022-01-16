«هادی العامری» عازم اقلیم کردستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «هادی العامری» رهبر ائتلاف «فتح» عراق پس از دیدار با رهبر جریان صدر در شهر «نجف» به منظور دیدار با مقامات اقلیم کردستان عازم اربیل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، هادی العامری قصد دارد در این سفر قریب الوقوع با «مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکرات کردستان دیدار و گفتگو کند. العامری در جریان این دیدار در خصوص موضوع ائتلاف برای تشکیل دولت با مقامات اقلیم کردستان رایزنی خواهد کرد.

رهبر ائتلاف فتح پیش از این به دیدار «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر در نجف رفته بود. این در حالی است که دادگاه فدرال عراق روز پنجشنبه طی حکمی فعالیت‌های هیئت رئیسه منتخب پارلمان را موقتاً تعلیق کرد. این حکم پس از آن صادر شد که پیشتر هیئت هماهنگی شیعیان عراق انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان را غیرقانونی اعلام و به دادگاه فدرال شکایت کرده بودند.

در حکم دادگاه فدرال آمده است که حکم تعلیق موقت فعالیت‌های هیئت رئیسه منتخب پارلمان به‌دلیل نقض برخی مفاد قانون اساسی و تخلف از آئین‌نامه داخلی صادر شده است. روز گذشته باسم الکنانی، تحلیلگر عراقی گفته بود: اتفاقات جلسه اول پارلمان نقض صریح قانون اساسی بود. همه اتفاقات از پیش برنامه ریزی شده بود. جریان صدر به همراه دیگر فراکسیون‌ها برای حذف هیئت هماهنگی شیعی از فرایند سیاسی تلاش کردند