«مقتدی صدر» بار دیگر بر لزوم تشکیل دولت «اکثریت ملی» تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق پس از دیدار روز گذشته خود با «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح در شهر نجف، یک پست توئیتری منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، رهبر جریان صدر در این پست توئیتری که پیشتر نیز مشابه آن چند مرتبه منتشر شده است، بر لزوم تشکیل دولت اکثریت ملی تأکید کرده است. در توئیت صدر آمده است: «نه شرقی، نه غربی، دولت اکثریت ملی».

پیشتر منابع مطلع از جزئیات مهم دیدار میان «مقتدی صدر» و «هادی العامری» در شهر نجف که اخیراً انجام شده است، پرده برداشتند. منابع مذکور اعلام کردند که در این دیدار ۳ مسأله مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین موضوع تشکیل ائتلاف بزرگ‌تر پارلمان برای تشکیل دولت آینده بوده است. مسأله دوم نیز در رابطه با حشد شعبی بوده است.

گفته می‌شود در این نشست مطرح شد که نباید هیچ اقدامی علیه حشد شعبی صورت گیرد. مسأله سوم مربوط به اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح بوده است. در دیدار مذکور گفته شد که هیئت هماهنگی شیعی می‌تواند هرگونه تصمیم امنیتی درباره اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح را البته اگر بدون مشورت با آنها اتخاذ شده باشد، وتو کند.