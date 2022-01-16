۲۹ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضا محور تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به ریاست اصغر کشتکار معاون آموزشی دانشگاه و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

کشتکار معاون آموزشی دانشگاه از صدور مجوز اجرای ۲۹ عنوان دوره کوتاه مدت علمی کاربردی در گروه‌های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برای ۲۳ واحد متقاضی در ۱۶ استان مختلف خبر داد و افزود: این دوره‌ها ظرفیت آموزش قریب به ۲۰۰۰ مهارت جوی واجد شرایط را دارند.

کشت‌کار اضافه کرد: متقاضیان اجرای این دوره‌ها علاوه بر مراکز آموزش علمی کاربردی، سایر مراکز و مؤسسات آموزشی برخوردار از استانداردهای لازم می‌باشند که به آن‌ها مجوز اجرای دوره اعطا شد.

وی افزود: فهرست مجوزهای صادره دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی نشست مذکور به شرح جدول ذیل است، که متعاقباً با صدور موافقت‌نامه رسمی به هر واحد استانی دانشگاه ابلاغ می‌شود.

استان عنوان دوره کوتاه مدت آذربایجان شرقی مدیریت اجرایی پروژه، مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس ISO/IEC ۱۷۰۲۵، لوله کش، نصاب و تعمیرکار سیستم‌های تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی البرز برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) بوشهر آموزش جامع پرینتر سه بعدی، طراحی سه بعدی با نرم افزار سالیدورکس مقدماتی تا پیشرفته تهران آموزش الکترودهای جوش و برش خراسان رضوی پیرایش درجه ۱ موی مردانه، مهارت‌های ماساژ ورزشی، مدیریت کسب و کار سیستان و بلوچستان کاربرد نرم افزار مالی حسابداری قزوین کمک‌های اولیه کردستان امور اجرایی داروخانه، کمک‌های اولیه کرمان مهارت‌های مربی‌گری (پداگوژی)، تئوری حریق و خاموش کننده‌های دستی گلستان آموزش مسترینگ، آموزش میکسینگ صدا، کارگاه ریب اندینگ (صاف کردن موی سر زنانه) گیلان علل یابی حریق، فرماندهی عملیات در حریق لرستان مهارت‌های ماساژ ورزشی مرکزی دوره آموزشی موشن گرافیک، مدیریت سبز هرمزگان تجهیزات پست برق، نقشه خوانی مدارات الکتریکی و برج‌های انتقال و فوق توزیع، مشاوره املاک همدان سلامت، ایمنی و محیط زیست یزد آشنایی با مبانی مقدماتی بورس و معاملات آتی و آپشن

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر از مشخصات دوره‌های یاد شده با واحدهای استانی مربوطه تماس حاصل نمایند و یا از طریق سامانه ساتب (https://sateb.uast.ac.ir) از آخرین وضعیت دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی در شرف ثبت نام مطلع شوند.