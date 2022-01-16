۲۹ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضا محور تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه آموزشهای عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به ریاست اصغر کشتکار معاون آموزشی دانشگاه و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.
کشتکار معاون آموزشی دانشگاه از صدور مجوز اجرای ۲۹ عنوان دوره کوتاه مدت علمی کاربردی در گروههای آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برای ۲۳ واحد متقاضی در ۱۶ استان مختلف خبر داد و افزود: این دورهها ظرفیت آموزش قریب به ۲۰۰۰ مهارت جوی واجد شرایط را دارند.
کشتکار اضافه کرد: متقاضیان اجرای این دورهها علاوه بر مراکز آموزش علمی کاربردی، سایر مراکز و مؤسسات آموزشی برخوردار از استانداردهای لازم میباشند که به آنها مجوز اجرای دوره اعطا شد.
وی افزود: فهرست مجوزهای صادره دورههای کوتاه مدت علمی کاربردی نشست مذکور به شرح جدول ذیل است، که متعاقباً با صدور موافقتنامه رسمی به هر واحد استانی دانشگاه ابلاغ میشود.
|استان
|عنوان دوره کوتاه مدت
|آذربایجان شرقی
|مدیریت اجرایی پروژه، مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس ISO/IEC ۱۷۰۲۵، لوله کش، نصاب و تعمیرکار سیستمهای تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی
|البرز
|برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
|بوشهر
|آموزش جامع پرینتر سه بعدی، طراحی سه بعدی با نرم افزار سالیدورکس مقدماتی تا پیشرفته
|تهران
|آموزش الکترودهای جوش و برش
|خراسان رضوی
|پیرایش درجه ۱ موی مردانه، مهارتهای ماساژ ورزشی، مدیریت کسب و کار
|سیستان و بلوچستان
|کاربرد نرم افزار مالی حسابداری
|قزوین
|کمکهای اولیه
|کردستان
|امور اجرایی داروخانه، کمکهای اولیه
|کرمان
|مهارتهای مربیگری (پداگوژی)، تئوری حریق و خاموش کنندههای دستی
|گلستان
|آموزش مسترینگ، آموزش میکسینگ صدا، کارگاه ریب اندینگ (صاف کردن موی سر زنانه)
|گیلان
|علل یابی حریق، فرماندهی عملیات در حریق
|لرستان
|مهارتهای ماساژ ورزشی
|مرکزی
|دوره آموزشی موشن گرافیک، مدیریت سبز
|هرمزگان
|تجهیزات پست برق، نقشه خوانی مدارات الکتریکی و برجهای انتقال و فوق توزیع، مشاوره املاک
|همدان
|سلامت، ایمنی و محیط زیست
|یزد
|آشنایی با مبانی مقدماتی بورس و معاملات آتی و آپشن
علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر از مشخصات دورههای یاد شده با واحدهای استانی مربوطه تماس حاصل نمایند و یا از طریق سامانه ساتب (https://sateb.uast.ac.ir) از آخرین وضعیت دورههای کوتاه مدت علمی کاربردی در شرف ثبت نام مطلع شوند.
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