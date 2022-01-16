سرهنگ دوم علیمحمد رجبی در دومین روز از «پویش مردمی کودکان سایبری» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همهگیری ویروس کرونا در چند سال اخیر زندگی ما را در تمامی جهات ازجمله حوزه آموزش تحت تأثیر قرار داده و امروزه آموزش مجازی و یادگیری دیجیتال بهعنوان یک منبع ضروری برای دانشآموزان و مدارس در سراسر جهان مورداستفاده قرار میگیرد.
وی به نوآوری و پدید آمدن یک مدل ترکیبی جدید در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: آموزش مجازی به یک جز جداییناپذیر از آموزش مدارس بدل شده و ادغام فناوری اطلاعات در تسهیل آموزش و رشد کودکان در آینده تأثیرگذار خواهد بود.
رجبی ادامه داد: البته آموزش مجازی نیز مانند بسیاری از روشهای تدریس مجموعهای از نکات مثبت و منفی را در پی داشت و باید با درک این نکات مثبت و منفی، از ارائه راهبردهایی کارآمدتر برای آموزش به دانشآموزان اطمینان حاصل کنیم.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: در حال حاضر نسبت به سالهای گذشته پیشرفت خوبی در زمینه آموزش کودکان سایبری داشتیم و پلیس فتا با همکاری سازمانهای مرتبط ازجمله وزارت آموزشوپرورش با اجرای برنامههایی تحت عنوان طرح کودک و اینترنت (کوا) و اولین پویش مردمی کودکان سایبری اقدام به ارائه آموزشهای مرتبط به کودکان و نوجوانان در مدارس میکرد که برابر بازخورد گرفتهشده، رضایتمندی دانشآموزان و مربیان مدارس را به همراه داشته است.
رجبی به نقش خانوادهها در خصوص بهبود روند استفاده از آموزش مجازی اشاره کرد و افزود: نادیده گرفته شدن موارد ساده ایمنی برای فعالیت دانشآموزان در فضای مجازی نهتنها میتواند آنها را در دام مجرمان سایبری گرفتار کند بلکه گاهاً تبعات و آسیبهای جبرانناپذیری دارد. بنابراین لازم است همانطور که در فضای حقیقی از کودکان خود مراقبت میکنند، اقداماتی را نیز برای مراقبت و ارتقا امنیت فرزندانشان در این فضا انجام دهند.
وی از پیامرسانهای خارجی از جمله واتساپ به عنوان یکی از تهدیدات حوزه آموزش مجازی نام برد و به خانوادهها توصیه کرد از اپلیکیشنهای مورد تأیید وزارت آموزشوپرورش (اپلیکیشن شاد) استفاده کنند چرا که پیامرسانهای خارجی باعث گسترده شدن زمینه ارتباطات کودکان با محیطی خارج از حوزه آموزش میشود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه امکان ارتباطگیری مجرمان سایبری در پیامرسانهای خارجی با دانش آموزان وجود دارد، گفت: ورود و حضور دانش آموزان در پیامرسانهای خارجی و عضویت در گروههای مختلف میتواند آسیبهای محتوایی برای دانش آموزان داشته و آنان را در دام مجرمان سایبری و یا اخاذان و زورگیران سایبری گرفتار کند.
رجبی در ادامه به نکاتی با رویکرد بهبود آموزش مجازی از قبیل نظارت بر دسترسی کودکان به اینترنت و ابزارهای هوشمند اشاره کرد و گفت: اینترنت و دستگاههای هوشمند از ابزار اصلی آموزش مجازی کودکان است که باید در دسترس آنها قرار بگیرند. اما چنانچه این ابزارها بهصورت محافظت نشده در اختیار دانشآموز قرار بگیرد، باعث استفاده بیرویه و وابستگی کودک به آنها خواهد شد. بنابراین لازم است دسترسی کودکان به این وسایل را مدیریت کرده و آنها را صرفاً برای آموزش در اختیارشان بگذارند.
وی به دیگر راهکارهای مؤثر در خصوص آموزش مجازی اشاره کرد و گفت: همراهی والدین با کودکان هنگام آموزش مجازی، نظارت بر حضور دانش آموزان در کلاس، توجه به تکالیف آنها و فراهم کردن محیط مناسب برای آموزش از دیگر نکاتی است که میتواند باعث بهبود روند استفاده از آموزش مجازی و جلوگیری از آسیبهای آن بر کودکان شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: خانوادهها میتوانند با پیگیری صفحه پویش کودکان سایبری در اپلیکیشن شاد و سایت پلیس فتا به آدرس https://cyberpolice.ir/cyberkids به راهکارها و اقدامات مؤثری به منظور حفاظت از کودکان خود در فضای مجازی دست یابند.
رجبی در پایان گفت: کانال پلیس فتا در اپلیکیشن شاد به آدرس shad.ir/policefata و سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزشهای سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آنها میتوانند راهنماییهای لازم را دریافت نمایند و در صورت نیاز نیز میتوانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی فوریتهای سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ بهصورت شبانهروزی با همکاران ما در میان بگذارند.
نظر شما