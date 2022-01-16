به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شمس اله ملازاده با بیان اینکه کشاورزان کودهای یارانه‌ای مورد نیاز خود را برای اطمینان از کیفیت، صرفاً از شبکه رسمی فروش تهیه کنند، گفت: فرایند تأمین، توزیع و مصرف کودهای شیمیایی تدارک دیده شده در چارچوب نظام کنترل و تضمین کیفیت و سامانه پایش و نظارت صورت می‌گیرد.

مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به نقش چشمگیر کودهای استاندارد در تأمین امنیت غذایی و سلامت آحاد جامعه، همه کودها پس از انجام آزمایش‌های کنترل کیفی و اخذ استانداردهای لازم، توزیع می‌شود. کودهای غیراستاندارد شناسایی و از چرخه توزیع خارج می‌شوند.

ملازاده در مورد میزان مصرف کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی افزود: میزان مصرف کودهای یارانه‌ای ازته، فسفاته و پتاسه در بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر به استناد آمار و اطلاعات موجود کمتر از ۳ میلیون تن است. این درحالی است که میزان نیاز کودی کشور به کودهای ازته، فسفاته و پتاسه طبق برآورد مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور به طور متوسط ۴.۵ میلیون تن در سال است.

مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: هر سال میزان نیاز بخش کشاورزی به انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب برآورد شده و به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور زراعت اعلام و این معاونت نیز پس از انجام بررسی‌های لازم کودهای یارانه‌ای مورد نیاز و مقادیر آن‌ها را برای تأمین و تدارک به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابلاغ می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مقادیر کودهای ازته، فسفاته و پتاسه مصرف شده کمتر از میزان توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب و متوسط جهانی است، اظهار کرد: این مقدار مصرف نیز با افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به علت تغییر نرخ ارز تخصیصی از رسمی به نیمایی، مجدداً کاهش یافته و با مقادیر توصیه شده فاصله بیشتری پیدا کرده است.

ملازاده تصریح کرد: مصرف این کودها، نقش و تأثیر بسیار زیادی در بالا بردن عملکرد کیفی و کمی محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه دارند و همواره به بهره برداران توصیه می‌شود کوددهی را به میزان نیاز گیاه مورد استفاده قرار دهند.

وی در مورد کودهای ازته (اوره) نیز گفت: میزان مصرف کود ازته در بخش کشاورزی توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور سالیانه بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن است در حالی که به طور متوسط مصرف کود اوره در کشور طی یک دهه اخیر همواره کمتر از ۲ میلیون تن در سال بوده است.

مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: کود اوره در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰۰ هزار تن کمتر از مقادیر توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب مصرف شد.