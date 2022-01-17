به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی با مشارکت مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث، ترجمه انگلیسی کتاب «حکمت‌نامه عیسی بن مریم(ع)» به همراه فایل صوتی آن (کتاب صوتی) اثر آیت‌الله محمد محمدی ری شهری را در قالب طرح تاپ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، چاپ و منتشر کرد.

این‌کتاب توسط انتشارات Fine Art Printers cc که یکی از ناشران معتبر و فعال آفریقای جنوبی است، منتشر و در اختیار علاقه‌مندان و دوستداران آموزه‌های دینی و پیروان حضرت مسیح(ع) قرار گرفت.

کتاب «حکمت‌نامه عیسی بن مریم(ع)» مجموعه‌ای از کلمات گهربار این پیامبر بزرگ در روایات اسلامی است که به قلم آیت الله محمدی ری شهری نوشته شده است. هدف از نگارش این کتاب، ارائه تصویری کامل و حقیقی از زندگی و آموزه‌های این پیامبر بزرگ الهی است تا مرز میان جبهه مؤمنان موحد با جبهه کفر و دنیاپرستی روشن شود. به علاوه، تأسی به پیامبران الهی، اصلی پذیرفته شده در اسلام است و مسلمانان سبک زندگی ایشان به دور از پیرایه‌های تحریف را الگوی سعادت خویش می‌دانند.

در این‌اثر، علاوه بر ذکر متن روایات، توضیحاتی برای فهم بهتر متون نیز آمده است.

در طول تاریخ آموزه‌های انبیا الهی دارای پیام مشترک بر محور توحید و اخلاق استوار گشته است و این پیام مشترک نشانه پرهیز از طغیان و استبداد در رسالت جهانی ایشان است. قرآن عیسی بن مریم را با «قول الحق» و «کلمته» توصیف کرده و به شایستگی ستوده است.

او که به سلاح شناخت حق از باطل و نیز حکمت آراسته شده برای مردم کتاب انجیل آورده که هدایت و نور در آن جای دارد. روایات اسلامی نیز او را الگوی بندگی و اخلاق و کلماتش را سرشار از مَثَل‌های دلنشین و موعظه‌های حکمت آمیز خوانده‌اند.

کتاب حاضر علاوه بر آن‌که دربردارنده مجموعه‌ای کم نظیر از مطالب اعتقادی و اخلاقی مشترک میان ادیان توحیدی است، می‌تواند به عنوان الگوی علمی و عملی برای گفت‌وگوی میان تمدن‌ها و ادیان به حساب آید.