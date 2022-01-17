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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۸:۴۷

بخشدار رحیم آباد خبر داد؛

بارش برف ۷۰سانتی در اشکورات/ راه ۲۰۰ خانوار روستایی مسدود است

بارش برف ۷۰سانتی در اشکورات/ راه ۲۰۰ خانوار روستایی مسدود است

رودسر- بخشدار رحیم آباد رودسر با اشاره به بارش برف ۷۰ سانتیمتری در منطقه اشکورات این بخش، گفت: راه ۲۰۰ خانوار روستایی در اشکور علیا و سفلی مسدود شده است.

احمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به بارش برف در روستاهای منطقه کوهستانی اشکورات شهرستان رودسر اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر سه دهستان شوئیل، اشکور سفلی و علیای بخش رحیم آباد در منطقه کوهستانی اشکورات بر اثر بارش برف سفید پوش شده است.

وی با اشاره به اینکه ارتفاع برف در این مناطق بین ۲۰ تا ۷۰ سانتیمتر است، تصریح کرد: راه‌ها اصلی باز اما راه ۲۰۰ خانوار روستاهای اشکور علیا و سفلی مسدود است.

بخشدار رحیم آباد به حضور راهداران زیاز و شوئیل برای بازگشایی راه‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون مشکلی در خصوص سوخت وجود ندارد.

وی از همه مردم خواست در صورت تردد به این مناطق حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.

کد مطلب 5401470

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