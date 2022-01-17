به گزارش خبرنگار مهر، تغییراتی که در فرماندهی انتظامی کل کشور تحت عنوان طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شد به نتیجه رسیده است. در چند ماه اخیر با شروع بحث‌ها در خصوص این تغییر ساختار به اهداف و مزایای آن اشاره شده است ولی به نظر می‌رسد همچنان نیاز است که درباره آن توضیحات بیشتری داده شود.

پیش از این در گزارش‌های متعددی برخی جوانب این تغییرات را بررسی کردیم، در یک نگاه کلان ارتقای کلی ناجا که اتفاقاً با وجود حذف کلمه «نیرو» همچنان عنوان اختصاری فرماندهی انتظامی خواهد بود، موجب ارتقای قدرت این فرماندهی برای سازماندهی به روز و مؤثر خواهد شد.

سردار اشتری فرمانده انتظامی کل کشور در اولین اظهارات رسانه‌ای در خصوص این تغییرات از «تحول در امنیت و خدمات رسانی به مردم» خبر داده و گفته بود: این رویداد تحولی و ارتقا ساختاری گامی به سوی حرفه‌ای تر شدن، هوشمندی، چابک سازی پلیس، تربیت افسران حرفه‌ای و دانش پایه، توسعه دیپلماسی پلیسی و … به منظور تقویت بیش از پیش نظم و امنیت در جامعه و توسعه خدمت به مردم است.

همانطور که در گزارش‌های پیشین اشاره کردیم و در اظهارات سردار اشتری هم مشخص است هدف گذاری مهم این طرح پیگیری تغییرات برای ارتقای عملکرد ناجا است، نقطه مرکزی عملکرد هر سازمان و دستگاهی به ارتقای سطح تصمیم‌گیری و همچنین بهبود کیفیت نیروی انسانی آن برمی‌گردد.

شاید برای همین است که تاکید محوری تغییرات در ناجا به سازماندهی جدید در همین دو حوزه متمرکز شده است.

به طور مشخص برای ایجاد تحول در ناجا هم فرماندهی آن به هم‌ترازی فرماندهی سپاه و ارتش ارتقا یافته است و هم زیرمجموعه‌ها قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند.

کلمه «نیرو» حذف شده و از این پس ناجا به عنوان «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران» شناخته می‌شود البته مهم‌تر از همه این موارد تاکید طرح جامع تغییرات در فرماندهی انتظامی کل کشور بر دانشگاه جامعی است که به تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای‌تر مبتنی بر دانش روز دقت نظر دارد.

برای بررسی بیشتر این تغییر ساختار با سردار مهدی حاجیان سخنگوی انتظامی کل کشور گفتگو کردیم، او در این گفت‌وگو ابتدا توضیح می‌دهد تغییر ساختار لطف و عنایت فرمانده کل قوا به انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود.

وی در ادامه گفت: کلمه «نیرو» برداشته شد و ما به عنوان «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران» شناخته خواهیم شد، در واقع پیش از این فرمانده ناجا که به عنوان «فرمانده نیروی انتظامی» معرفی می‌شد، از این به بعد «فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران» خواهد بود.

سردار حاجیان همچنین در توضیح تغییرات در ساختار ناجا از ایجاد سازمان اطلاعات و دانشگاه جامع خبر داد و تاکید کرد: ایجاد دانشگاه جامع با هدف توسعه دانشی و حرفه‌گرایی در پلیس صورت گرفت.

سخنگوی انتظامی کل کشور با اشاره به ارتقای پلیس بین‌الملل در طرح تغییر ساختار ناجا گفت: به دلیل بحث توسعه دیپلماسی پلیسی، جایگاه سازمانی اینترپل ارتقا یافته است.

وی در ادامه تغییر معاونت اجتماعی به معاونت فرهنگی- اجتماعی را در راستای نگاه فرهنگی پلیس دانست.

سردار حاجیان درباره اثر این تغییر ساختار در بحث هم‌ترازی اینگونه توضیح داد: ناجا هم‌تراز فرماندهی کل سپاه و فرماندهی کل ارتش شد، ضمناً فعلاً کلمه ناجا را خواهیم داشت، شاید در آینده این کلمه اختصاری تغییر کند.