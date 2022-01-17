محمود مزارع در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاههای پایش آنلاین در خیابانهای احمدآباد با شاخص ۶۳، استانداری با شاخص ۷۳، انقلاب با شاخص ۵۲، پروین شاخص ۷۶، جِی با شاخص ۸۸، بزرگراه خرازی با شاخص ۷۱، فرشادی و کاوه با شاخص ۵۵، فیض با شاخص ۷۷، رودکی با شاخص ۷۵، رهنان و میرزا طاهر با شاخص ۵۹ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۸۲ (زرد) سالم است.
او با بیان اینکه امروز ۲ ایستگاه پایش هوا در خیابانهای باغ غدیر و دانشگاه قطع است، افزود: شاخص کیفی هوا در خیابان باهنر با ۱۰۱ AQI وضعیت "نارنجی" ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: امروز هوای صنعتی سگزی با شاخص ۸۹ سالم، مبارکه با شاخص ۵۰ پاک و شاهین شهر با شاخص ۱۰۷ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده ضمن اینکه ایستگاههای منطقه صنعتی دولت آباد، خمینیشهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان فعالیت موج بارشی از شامگاه امروز غرب و جنوب استان آغاز میشود و تا فردا سهشنبه ۲۸ دی در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق مرکزی نیز بارش پراکنده و نیز وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیشبینی شده است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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