ترافیک سنگین در تمام معابر پایتخت/ اعلام پرترددترین معابر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبحگاه دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ گفت: در بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از کامرانیه، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت‌آباد، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از شقایق، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از رحمانی، آزادی در مسیر غرب به شرق از استاد معین و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

رنجبر ادامه داد: بزرگراه شهید زین‌الدین در مسیر شرق به غرب از صدف، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از نیروی زمینی، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست، دارای ترافیک می‌باشند.