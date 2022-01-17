۳۰ سانتی متر برف در ارتفاعات «بطاهرکلا» بارید

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین میزان بارش برف را طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ سانتی متر در ارتفاعات بطاهرکلا و نمل بیان کرد و گفت: همچنین ارتفاع برف در ارتفاعات دونا علیا ۲۰ سانتی متر، شانه تراش ۱۹، دلیر ۱۳ و سیاه بیشه ۱۲ سانتی متر بوده است

وی بیشترین میزان بارندگی ثبت شده را ۳۴ میلی متر در گلعلی آباد ذکر کرد وگفت: همچنین در سفیدآب ۲۶ میلی متر و نمل ۲۵ میلی متر بارندگی ثبت شده است.

وی ادامه داد: سردترین نقطه استان صبح امروز بلده با دمای هفت درجه زیرصفر بوده است، گفت: دمای هوا در رامسر ۴.۲، تنکابن ۴.۷، نوشهر و چالوس ۴.۸، ایزدشهر نور ۷.۳ درجه بوده است.

رضوی با بیان اینکه وضعیت دمای هوا با بارش متناوب باران، کاهش محسوس دما، وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات با بارش برف همراه است، افزود: هوای استان برای روز چهارشنبه صاف تا نیمه ابری با افزایش دما و روز پنجشنبه ابری همراه با کاهش دما، بارندگی همراه است.