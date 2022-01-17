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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۳:۰۱

همزمان با وقوع انفجار در ابوظبی؛

یحیی سریع: در یک عملیات راهبردی عمق خاک امارات را هدف قرار دادیم

یحیی سریع: در یک عملیات راهبردی عمق خاک امارات را هدف قرار دادیم

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن همزمان با وقوع انفجار در ابوظبی امارات اعلام کرد: در یک عملیات راهبردی عمق خاک امارات را هدف قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن همزمان با وقوع انفجار در ابوظبی امارات اعلام کرد: در یک عملیات راهبردی عمق خاک امارات را هدف قرار دادیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که طی ساعات آتی بیانیه مهمی را در خصوص جزئیات عملیات نظامی استراتژیک در عمق خاک امارات منتشر خواهد شد.

این سخنان درحالی است که دقایقی پیش منابع رسانه‌ای از انفجار ۳ تانکر حامل نفت در منطقه «المصفح» در امارات خبر دادند. به دنبال وقوع انفجار مذکور آتش سوزی گسترده‌ای در منطقه المصفح و نیز در بخش‌هایی از فرودگاه ابوظبی به وقوع پیوسته است.

المصفح یک منطقه صنعتی است که در جنوب غرب شهر «ابوظبی» امارات واقع شده است. پلیس ابوظبی ضمن تأیید خبر وقوع انفجار در منطقه المصفح گفته است: هنوز گزارشی در خصوص خسارت‌های احتمالی آتش سوزی در مصفح گزارش نشده است.

کد مطلب 5401941

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    نظرات

    • IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
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      پاسخ
      دمت گرم یحیی اما سریع تر بزنید

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