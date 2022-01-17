سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت نقشه‌های هواشناسی در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی همچنان در مرکز و بویژه جنوب استان تا صبح فردا تداوم خواهد یافت.

وی از کاهش تدریجی شدت ناپایداری‌ها در استان خبر داد و افزود: از صبح فردا تا عصر چهارشنبه موقتاً جوی نسبتاً پایدار با آسمانی صاف تا نیمه ابری در غالب مناطق استان حاکم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: در طی مدت مذکور رخداد مه صبحگاهی، وزش باد جنوبی و کولاک برف در نواحی مرکزی و جنوبی پیش بینی می‌شود.

محمدی به ورود موج سوم سامانه بارشی به استان اردبیل از اواخر روز چهارشنبه سخن گفت و افزود: با نفوذ این سامانه بارشی زودگذر، آسمانی ابری همراه با وزش باد رخداد مه، کولاک برف و بارش متناوب برف و باران در غالب مناطق استان خواهیم داشت.

وی بیان کرد: بارش‌های موج سوم در نوار شمالی استان به صورت باران و برف خفیف و با توجه به برودت هوا در سایر نواحی به صورت برف توأم با کولاک پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به اینکه یخبندان در تمام ساعات شبانه روز از روز یکشنبه هفته جاری نواحی مرکزی و جنوبی استان را فرا گرفته افزود: پیش بینی می‌شود تا اواسط هفته آینده نیز در این مناطق تداوم خواهم یافت و در این راستا صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی بویژه گاز به هم استانی‌های محترم توصیه می‌شود.

محمدی ادامه داد: با توجه به میزان بارش برف در اردبیل از سفرهای غیر ضرور تا اوایل هفته آینده در نواحی مرکزی و جنوبی استان جداً خودداری نمائید.

وی از یخبندان معابر شهری و اختلال در تردد جاده‌ای استان به دلیل لغزندگی و کولاک برف خبر داد و افزود: در این مدت اختلال در عملیات پرواز فرودگاه اردبیل نیز رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به شهروندان توصیه کرد در مصرف حامل‌های انرژی به ویژه گاز صرف جویی کرده و از سفرهای غیرضرور و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.