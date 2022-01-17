مسابقات تکواندو انتخابی تیم ملی دانشجویان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان پسر در بخش کیوروگی به منظور شناخت نفرات برتر برای حضور در سی یکمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با همکاری فدراسیون تکواندو در خانه تکواندو برگزار شد.

مسابقات پسران در ۸ وزن برگزار شد که نفرات برتر اوزان مختلف موفق شدند به دومین مرحله اردو انتخابی تیم ملی راه پیدا کنند.

اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح ذیل است:

وزن اول (۵۴- کیلوگرم): سبحان رجایی، وزن دوم (۵۸- کیلوگرم): رضا جمشیدی، وزن سوم (۶۳- کیلوگرم): پاشا عطاردی، وزن چهارم (۶۸- کیلوگرم): امیر حسین نعیمی، وزن پنجم (۷۴- کیلوگرم): مهدی محمد گواری، وزن ششم (۸۰- کیلوگرم): مسعود خوش نیت، وزن هفتم (۸۷- کیلوگرم): کریم سام دلیری و وزن هشتم (۸۷+ کیلوگرم): سعید فتحی

مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه با حضور ملی پوشان و نفرات برتر لیگ تکواندو برای شکل گیری تیم ملی تکواندو دانشجویان برگزار خواهد شد.

سی و یکمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۵ لغایت ۱۶ تیرماه سال آینده در شهرچنگدو کشور چین برگزار می‌شود.