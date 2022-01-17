قرآن کریم مملو از تاکید بر کار و تعاون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت الله عبدالملکی در آئین اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تولید که به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد تصریح کرد: زمینه سازی برای حضور جامعه کار و تولید در حوزه فعالیت‌های قرآنی بسیار ارزشمند است.

وی افزود: برگزاری مسابقات قرآنی، برکات زیادی برای جامعه کار و تولید دارد و این موضوع به کل جامعه نیز تسری خواهد یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در تعالیم دینی از ما خواسته شده با مفاهیم قرآن انس و تعامل داشته باشیم.

عبدالملکی با بیان اینکه قرآن کریم یک سند مهم و جدی برای انسان سازی محسوب می‌شود افزود: رویدادهایی مانند برگزاری مسابقات قرآنی به طور قطع مسیری در قلب انسان به سمت باطن باز می‌کند.

وی اشاره کرد: حوزه فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد و استان‌ها تکلیف دارند که در ارتباط با موضوع ترویج موضوعات قرآنی فعالیت اساسی انجام دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: انتظار داریم هر ساله این دوره از مسابقات با حضور تعداد بیشتری از افراد برگزار شود. در این برنامه‌ها تعدادی نوابغ و استعدادهای جدید نیز کشف می‌شوند که نیازمند توجه بیشتر به منظور حضور در مسابقات کشوری و بین المللی هستند.

وی افزود: درهم آمیختگی قرآن با زندگی ما موضوع بسیار مهمی است که باید قدردان آن باشیم.

معاون وزیر کار: گسترش مفاهیم قرآنی با محور انس و تدبر در جامعه کار و تلاش

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: مفاهیم قرآنی باید با محور انس و تدبر در میان جامعه کار و تلاش گسترش یابد.

محمد چکشیان افزود: وجود بیماری کرونا می‌توانست موجب تضعیف شرایط برگزاری مسابقات قرآنی شود ولی به فضل الهی با قوت برگزار شد و امید است در سال‌های آینده پس از اتمام کرونا بتوانیم مسابقات و همایش‌های باشکوهی در حوزه فعالیت‌های قرآنی برگزار کنیم.

وی با قدردانی از جامعه کار و تولید برای حضور و مشارکت پربار در مسابقات قرآنی گفت: با توجه به جمعیت میلیونی جامعه کار و تولید لازم است از این ظرفیت در جهت ترویج مبانی، انس و تدبر در مفاهیم قرآن استفاده شود.

چکشیان افزود: در این راستا از ایده‌های افراد حاضر در جامعه کار و تولید استفاده خواهیم کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد تقویت کمی و کیفی مسابقات قرآنی و جریان انس و تدبر در مفاهیم قرآنی را محورهای فعالیت‌های فرهنگی جامعه کار و تولید دانست.

چکشیان افزود: در همه حوزه‌هایی که در بخش‌های معرفتی و دینی به آن پرداخته ایم و حتی موضوعاتی مانند ورزش کارگری و مسائل مرتبط با کار و تولید، به هم افزایی و ایده پردازی همه افراد این جامعه نیازمند هستیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در همه حوزه‌های فرهنگی در چارچوب فعالیت‌های وزارت کار باید به دنبال فعالیت‌های تحولی بود.

مرحله استانی این دوره مسابقات با حدود ۲ هزار شرکت کننده از خرداد آغاز شده و مرحله کشوری نیز از دوازدهم دی ماه شروع و با حضور ۲۵۰ شرکت کننده در ۵ رشته در بخش‌های خواهران و برادران برگزار شد.

پس از اجرای مسابقات در بخش‌های مختلف با حضور داوران برجسته قرآنی کشور، برندگان این مسابقات، مشخص و اعلام شدند.