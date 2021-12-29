مجوز کسب و کارهای خانگی ظرف ۳ روز باید تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی امروز در جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اظهار کرد: امروز با همکاری همه دستگاه ها مصوبه ای در بخش مشاغل خانگی خواهیم داشت که به سرعت نیز ابلاغ خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر این اساس فعالیت های کسب و کار خانگی به ۳ دسته تقسیم می شوند و ظرف ۱۰ روز باید تعداد مشاغل این ۳ دسته مشخص شود.

وی ادامه داد: دسته نخست فعالیت های ممنوع است؛ یعنی فعالیت هایی به هیچ وجه اجازه فعالیت ندارند که در برخی از کشورها به این فعالیت ها، لیست منفی گفته می شود.

عبدالملکی اضافه کرد: دسته دوم فعالیت هایی است که مجاز به فعالیت هستند اما باید تاییدیه ای از دستگاه مربوطه همچون وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت و ... اخذ کنند.

وی گفت: مصوبه امروز ما این است که ظرف ۳ روز کاری باید مجوز توسط دستگاه مربوطه بررسی و نظر نهایی مبنی بر تایید یا رد مجوز اعلام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر در طول این سه روز دستگاه مربوطه نظر مثبت یا منفی خود را در خصوص مجوز نداد، سیستم به صورت خودکار مجوز را صادر خواهد کرد.