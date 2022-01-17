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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۰۵

وزارت خارجه روسیه:

لاوروف با امیرعبداللهیان تلفنی گفتگو کرد

لاوروف با امیرعبداللهیان تلفنی گفتگو کرد

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی امروز سرگئی لاوروف با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: لاوروف طی تماسی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، درباره مسائل پیرامون برجام گفتگو کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، دربیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: لاوروف تلفنی با همتای ایرانی خود (حسین امیرعبداللهیان) درباره وضعیت برنامه جامع اقدام مشترک در چارچوب از سرگیری مذاکرات (برچیدن تحریم ها) در وین گفتگو کرد.

گفتنی است که هشتمین دور از گفتگوهای برچیدن تحریم‌ها از ۶ دی ماه با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و «انریکه مو را» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است و کماکان ادامه دارد که البته غربی‌ها با متوسل شدن به تاکتیک ضیق وقت و تعیین ضرب‌الاجل‌های ساختگی برای پایان مذاکرات موجب ایجاد تنش‌های روانی می‌شوند.

کد مطلب 5402381

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