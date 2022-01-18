به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی رقابت‌های جهانی از امروز سه شنبه ۲۸ دی ماه با حضور ۱۶ تیم در قالب چهار گروه در شهر دمام عربستان آغاز شد. ایران در این رویداد در گروه دوم با تیم‌های عربستان، استرالیا و هند هم گروه است. شاگردان مانوئل فرناندز سرمربی اسپانیایی تیم ملی امروز در در اولین مسابقه خود برابر استرالیا قرار گرفتند و توانستند با اختلاف ۲۲ گل و با نتیجه ۳۲ بر ۱۰ با اقتدار پیروز این میدان شوند.

مانوئل مونتایا فرناندز پس از برد شاگردان خود در این دیدار با بیان اینکه بازی بسیار خوبی انجام شد، اظهار داشت: بازیکنان به دلیل سفری که داشتیم کمی خسته بودند اما به ۳ هدفی که داشتیم رسیدیم. هدف اول ما پیروزی در این مسابقه بود. هدف دوم این بود برای اینکه از نظر بدنی به بازیکنان فشار وارد نشود از تمام نفرات استفاده کنیم. هدف سوم هم این بود که با قدرت این دوره از مسابقات را آغاز کنیم که خوشبختانه هر سه مورد در بازی اول که همیشه سخت است، محقق شد.

وی در مورد دو بازی پیش روی دیگر تیم ملی هندبال هم خاطرنشان کرد: بازی با عربستان دو روز دیگر است و فعلاً می‌خواهم به بازی با هند فکر کنم. چون اگر غیر از این باشد شاگردانم تمرکز خود را از دست خواهند داد. در بازی با هند هم بازیکنان باید همین عملکرد و تمرکز را داشته باشند.

سرمربی خارجی تیم ملی ادامه داد: این دیدارها بازی‌های سختی هستند و ما هیچ مسابقه‌ای را آسان نمی‌دانیم. باید با تمام توان مقابل هند ظاهر شویم و سپس به بازی با عربستان برسیم. بازی‌هایی مانند دیدار با هند ممکن است ما را فریب دهد چون ممکن است تصور کنیم که از قبل برنده هستیم اما در واقع اینگونه نیست.

وی تصریح کرد: ما در هیچ مسابقه‌ای از پیش برنده نیستیم و حتی اگر هم برنده شویم هدف نحوه پیروزی است. مدل پیروزی برای من خیلی مهم است. نکته دیگری که چنین مسابقاتی دارند این است که تیم می‌تواند اعتماد به نفس پیدا کرده و به آرامش بیشتری برسد.

سرمربی تیم ملی هندبال کشورمان با بیان اینکه بازی اول همیشه و در همه تورنمنت‌ها مهم است، گفت: ما باید قدم به قدم پیش برویم و در هر قدم به هدف خود برسیم و برنده باشیم. هر شب باید مثل امشب که خوشحال به هتل برمی‌گردیم، خوشحال به محل اقامت خود بازگردیم.

بیستمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی مسابقات جهانی لهستان-سوئد ۲۰۲۳ از ۲۸ دی تا یازدهم بهمن ماه به میزبانی دمام عربستان برگزار می‌شود و ۵ تیم جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب خواهند کرد.