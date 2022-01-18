به گزارش خبرنگار مهر، کاهش شدید دمای هوا سبب وقوع یخبندان و کندی تردد در معابر شهری روانسر شد.
در همین راستا شهرداری روانسر به همراه اداره راهداری و مساعدت فرماندار این شهرستان، به شن و نمکپاشی معابر شهری روانسر اقدام کردند.
کرمانشاه- کاهش شدید دماو یخبندان سبب شد، راهداری و شهرداری روانسر با شن و نمکپاشی معابر شهری را در این شهر برای تردد آماده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، کاهش شدید دمای هوا سبب وقوع یخبندان و کندی تردد در معابر شهری روانسر شد.
در همین راستا شهرداری روانسر به همراه اداره راهداری و مساعدت فرماندار این شهرستان، به شن و نمکپاشی معابر شهری روانسر اقدام کردند.
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