به گزارش خبرنگار مهر، کاهش شدید دمای هوا سبب وقوع یخبندان و کندی تردد در معابر شهری روانسر شد.

در همین راستا شهرداری روانسر به همراه اداره راهداری و مساعدت فرماندار این شهرستان، به شن و نمک‌پاشی معابر شهری روانسر اقدام کردند.