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۲۸ دی ۱۴۰۰، ۲۳:۵۸

پنجره مهر؛

شن و نمک‌پاشی معابر شهری روانسر درپی یخبندان شدید

شن و نمک‌پاشی معابر شهری روانسر درپی یخبندان شدید

کرمانشاه- کاهش شدید دماو یخبندان سبب شد، راهداری و شهرداری روانسر با شن و نمک‌پاشی معابر شهری را در این شهر برای تردد آماده کنند.

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به گزارش خبرنگار مهر، کاهش شدید دمای هوا سبب وقوع یخبندان و کندی تردد در معابر شهری روانسر شد.

در همین راستا شهرداری روانسر به همراه اداره راهداری و مساعدت فرماندار این شهرستان، به شن و نمک‌پاشی معابر شهری روانسر اقدام کردند.

کد مطلب 5403409

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