تغییر وزن آزادکار المپیکی برای جبران ناکامی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رضا اطری آزادکار عنوان دار وزن ۵۷ کیلوگرم کشورمان مدتها برای حضوری موفق در رقابت‌های قهرمانی کشور برنامه ریزی کرده بود در یکقدمی فینال اسیر اضافه وزنش شد. اطری که برای حضور در فینال باید دوباره وزن کشی می‌کرد، نتوانست سر وزن برسد و بدین ترتیب شانس حضور در قهرمانی آسیا را هم از دست داد. وی قرار بود برای کسب عنوان قهرمانی کشور در فینال به مصاف رضا مؤمنی برود که اینگونه نشد.

در همین راستا رضا اطری در واکنش به این اتفاق به سایت فدراسیون کشتی گفت: کشتی‌های خوبی را در مرحله مقدماتی گرفتم و با شکست تمامی رقبا به فینال راه یافتم، اما وزن کم کردن بسیار برایم سخت بود و نتوانستم برای وزن کشی امروز خود را سر وزن برسانم و احساس کردم که اگر بخواهم به هر نحوی وزن خود را پایین بیاورم سلامتی خود را در خطر می‌اندازم.

قهرمانی کشتی آسیا در پایان گفت: از لحاظ فنی و تکنیکی در شرایط خوبی هستم اما متأسفانه تنها نقطه ضعف من وزن کم کردن‌های زیاد و تحلیل رفتن بدنی در مبارزات به دلیل همین موضوع بود که دیگر تصمیم گرفتم که شانس خود را در وزن ۶۱ کیلوگرم امتحان کنم. امیدوارم بتوانم در وزن جدید به موفقیت برسم.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اتفاقات عجیب و کم سابقه در این دوره از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمان کشور در گرگان، عدم حضور برخی از کشتی گیران در وزن کشی روز دوم مسابقات بود. البته در مجموع ۱۸ آزادکار در طول برگزاری مسابقات قهرمانی کشور وزن کشی نکردن که دلیل آن شکست در دور مقدماتی و یا نرسیدن سر وزن بود.

*حمیدرضا فتاحی