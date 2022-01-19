به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، چهار نمایشنامه «باد زرد وینسنت ونگوگ» به قلم علیرضا کوشک جلالی، «سیزده نمایشنامه کوتاه و کم حرف» به قلم منوچهر اکبرلو و حامد نصرآبادایان، «حر ریاحی» به قلم عبدالرزاق عبدالواحد با ترجمهای از سید مهدی حسینی نژاد، «تنها گریخته» و «بزن بریم» به قلم کاریل چرچیل با ترجمهای از پریسا سالاری که به همت نشر «آماره» منتشر شده اند، ساعت ۱۶ روز پنجشنبه سیام دی ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر رونمایی میشود.
در این مراسم شهرام احمدزاده منتقد و پژوهشگر، محسن عظیمی نویسنده و پژوهشگر تئاتر و هومن بنائی نویسنده و مدرس به معرفی کتابهای «باد زرد وینسنت ونگوگ»، «سیزده نمایشنامه کوتاه و کم حرف»، «حر ریاحی»، «تنها گریخته» و«بزن بریم» خواهند پرداخت.
در توضیحات تکمیلی این چهار نمایشنامه آمده است: نمایشنامه «باد زرد ونسان ونگوگ» با چهار پرسوناژ دوران اقامت ون گوگ در تیمارستان سنت رمی را در سال ۱۸۹۰ تصویر میکند. در این اثر وظیفه هنرمند و تضاد ایدهآلهای او با واقعیتهای اجتماع مورد بررسی قرار میگیرد.
نمایشنامه «حر ریاحی» که نگاهی تازه به حر و واقعه عاشورا است که در آن «شمر» را تا به امروز میرساند و «حسین(ع)» را در همه پدیده ها تکثیر میکند.
«تنها گریخته» و «بزن بریم» هم آثار سوررئالی هستند که در آنها رابطه پیچیده بین عناصر مختلف، تمایزات و تناقضات به بازی گرفته شده است و از زندگی روزمره محافظهکارانه فاصله دارد.
«سیزده نمایشنامه کوتاه و کم حرف» نیز آثاری کوتاه و پانتومیمم به قلم منوچهر اکبرلو و حامد نصرآبادایان است.
مراسم رونمایی و نمایشنامهخوانی و جشن امضا این آثار روز پنجشنبه سیام دی ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مجموعه تئاتر شهر برگزار و شرکت برای عموم نیز آزاد است.
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