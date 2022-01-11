رونمایی از سومین کتاب «ماندگاران صحنه» با نام «قطب الدین صادقی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، «قطب الدین صادقی» عنوان سومین کتاب از مجموعه «ماندگاران صحنه» از تازهترین تولیدات دفتر پژوهش و انتشارات نمایش ادارهکل هنرهای نمایشی است. کتاب ذکر شده معطوف به زندگی فرهنگی هنری قطب الدین صدقی با تاکید بر وجوه تئاتری شخصیت اوست.
این کتاب دربرگیرنده گفتگویی مفصل با صادقی، ۳ مقاله درباره او به قلم اردشیر صالحپور، محمودرضا رحیمی و شهرام کرمی گاه شمار و عکس است.
کتاب «قطب الدین صادقی» به کوشش ایرج افشاری اصل آمادهسازی شده و طراحی جلد این کتاب و مجموعه با امیر اسمی است.
مراسم رونمایی از این کتاب چهارشنبه ۲۲ دی ماه ساعت ۱۶ در مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود و ورود برای علاقهمندان آزاد است.
قطب الدین صادقی و جمعی از دوستداران او نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.
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