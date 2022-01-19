ابداع سیستم ناوبری مبتنی بر میدان مغناطیسی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق بیانیه منتشر شده، سریواستاوا بنیانگذار و رییس تحقیقات در Intqlabs حق امتیاز اختراعی برای فناوری جدید خود به نام «سیستم جدید ناوبری جهانی ماهواره ای»(NGNSS) را ثبت کرده است.

Intqlabs ادعا می کند یک شرکت تحقیقاتی است که در حوزه رایانش کوانتومی، رایانش معکوس، پلتفرم های تحلیل رادیوی و مغناطیسی و امنیت سایبری فعالیت می کند.

فناوری که این شرکت توسعه داده شامل آنتن MIMO، پردازشگر، مغناطیس سنج( مبتنی بر فناوری که قطب نما به کار می رود) و همچنین حسگرهای دیگر است. آنتنMIMOبا کمک ارسال های متعدد و گیرنده ها سیگنال های رادیویی را تقویت می کند و مبنای اصلی چند فناوری مانند سرویس نسل سوم (3G) و WiFi 4.0 است.

سریواستاوا ادعا می کند فناوری جدید برخلاف سیستم های GPS معمول، نیازمند خوشه های ماهواره ای برای محاسبه دقیق یک مکان جغرافیایی نیست.

NGNSS مانند سیستم های جی پی اس معمول می تواند فاصله بین دو مکان را محاسبه کند، قادر به رمزگشایی اطلاعات امنیتی و پردازش گرما و خوانش اصوات در هر منطقه ای است. این شرکت ادعا می کند NGNSS برخلاف جی پی اس نسبت به پارازیت و انواع دیگر حملات ایمن است.