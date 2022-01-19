به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مهدی‌پور، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسعه ارتباطات فرهنگی بین ایران و روسیه را جزو اولویت‌های دو کشور عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطات فرهنگی رسانه است و خوشبختانه پایگاه خبری نورنیوز توانسته است این شرایط را فراهم آورد تا ارتباطات فرهنگی ایران و روسیه در مسیر جدیدی قرار بگیرد.

وی از بخش روسی این پایگاه خبری به‌عنوان یک درگاه فرهنگی_رسانه‌ای نام برد و افزود: امیدوارم این بخش به عنوان یک بخش فعال و تأثیرگذار بتواند گام‌های بلندی را در حفظ و ایجاد ارتباطات جدید بردارد.

معاون امور مطبوعات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتایج سفر رئیس جمهوری محترم به روسیه، توسعه زبان روسی در ایران را یکی از نیازهای جامعه و نیز یکی از سیاست‌های دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور مطبوعاتی عنوان کرد و ادامه داد: معاونت امور مطبوعاتی آمادگی لازم برای توسعه روابط رسانه‌ای و تبادل تجربیات بین رسانه‌های دو کشور را دارد و از آن استقبال می‌کند.

در آستانه سفر آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه، مجموعه رسانه‌ای نورنیوز از بخش زبان روسی خود رونمایی می‌کند. وب سایت روسی نورنیوز از امشب در نشانی https://nournews.ir/ru در دسترس مخاطبان روس زبان خواهد بود. مخاطبان می‌توانند از این پس در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام( https://instagram.com/nournewsru ) و تلگرام ( https://t.me/NourNews۵) نورنیوز را به زبان روسی دنبال کنند.

روسی، پنجمین زبان مجموعه رسانه‌ای نورنیوز است. این رسانه پیش از این با زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در دسترس مخاطبان قرار داشت.