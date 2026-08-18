۶ زخمی در انفجار ناشناس در شهرک صهیونیستی المطله 

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای رژیم صهیونیستی از انفجار یک جسم ناشناس در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین المطله در مجاورت مرز لبنان و فلسطین اشغالی خبر دادند.
بر اساس این گزارش دست کم ۶ نفر در این انفجار زخمی شدهاند.
این انفجار در حالی است که در پی حملات موشکی حزب الله لبنان به این شهرک طی سالهای گذشته، در حمایت از مقاومت منطقهای علیه رژیم صهیونیستی، هنوز تعداد قابل توجهی از شهرک نشینان صهیونیست، از ترس حملات احتمالی حزبالله لبنان به منازل خود بازنگشته اند.
هنوز گزارش و اخبار تکمیلی درباره علت انفجار و آمار نهایی تلفات آن منتشر نشده است.
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