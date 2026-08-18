به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ندایی، در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی، از پیش‌بینی ۱۲ همت تسهیلات برای حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی و بوم‌گردی در سال‌جاری خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ درصد این تسهیلات به حوزه صنایع‌دستی اختصاص خواهد یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان همدان در حوزه صنایع‌دستی افزود: نخستین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کشور امسال در استان همدان آغاز به کار کرده است، از مجموع ۲۹۹ رشته فعال صنایع‌دستی کشور، ۸۹ رشته در استان همدان فعال است و این استان با برخورداری از دو شهر جهانی و ۱۷ شهر و روستای ملی صنایع‌دستی، از جایگاه ویژه‌ای در این حوزه برخوردار است.

ندایی با بیان اینکه ۲۹ استان کشور در هجدهمین نمایشگاه صنایع‌دستی حضور دارند، اظهار کرد: امیدواریم هنرمندان و فعالان حاضر در این نمایشگاه بتوانند نیازها و خواسته‌های گردشگران و علاقه‌مندان صنایع‌دستی را به بهترین شکل تأمین کنند.

وی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه محدود به همدان نخواهد بود و این رویداد ملی در هفته آینده در استان زنجان و پس از آن در اردبیل و سایر استان‌های کشور نیز برگزار خواهد شد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به حمایت‌های دولت از فعالان صنایع‌دستی‌، تصریح کرد: سال گذشته بیش از سه همت تسهیلات به فعالان حوزه صنایع‌دستی پرداخت شد و با توجه به استقبال گسترده متقاضیان، امسال با حمایت دولت و پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی، ۱۲ همت برای حوزه صنایع‌دستی و بوم‌گردی پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم اعتبارات پیش‌بینی‌شده، نیاز تمام متقاضی واجد شرایط تأمین خواهد شد.

ندایی بیان کرد: این میزان حمایت در سطح کشور رقم قابل توجهی است که برای نخستین‌بار و با وجود محدودیت‌های موجود تأمین شده است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی توسعه بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی را از دیگر برنامه‌های وزارتخانه عنوان کرد و گفت: اقدامات گسترده‌ای در حوزه بازاریابی دیجیتال انجام شده و برای معرفی هرچه بهتر محصولات هنرمندان صنایع‌دستی با شرکت‌های بزرگ از جمله دیجی‌کالا و باسلام هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: نمایندگان این شرکت‌ها نیز در نمایشگاه حضور دارند و به هنرمندان آموزش می‌دهند که چگونه تولیدات خود را در بسترهای نوین و بازارهای ملی و جهانی معرفی و عرضه کنند.

ندایی با تأکید بر تأثیر رونق گردشگری بر اقتصاد صنایع‌دستی اظهار کرد: امیدواریم با پایان شرایط جنگ، شاهد رونق دوباره گردشگری در کشور باشیم، چراکه افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران می‌تواند به رونق اقتصادی فعالان صنایع‌دستی و افزایش فروش محصولات این حوزه کمک کند.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین به موضوع صادرات صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: توسعه صادرات صنایع‌دستی از موضوعات مهمی است که از طریق دولت در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم توجه بیشتری به این حوزه معطوف شود.

وی در پایان با اشاره به حمایت از زنجیره تأمین صنایع‌دستی افزود: علاوه بر تولیدکنندگان صنایع‌دستی، برای تأمین‌کنندگان مواد اولیه این حوزه نیز تسهیلات لازم در نظر گرفته شده است، چرا که بخش عمده مواد اولیه صنایع‌دستی در داخل کشور تولید می‌شود و حمایت از این بخش می‌تواند از افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات جلوگیری کند.