از شنیدن «نبض زمین» تا «مثل یک آه ناگاه»؛ ۲ آلبوم جدید منتشر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ۲ مجموعه موسیقایی «نبض زمین» با هنرمندی ارشا قاضی در ژانر موسیقی تلفیقی و «مثل یک آه ناگاه» با هنرمندی نیما زاهدی، مجتبی فضیلت خواه و هومن مهدویان در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی طی روزهای اخیر در فرآیند فروش و عرضه محصولات موسیقایی قرار گرفتند.

آلبوم «نبض زمین» عنوان اولین اثری است که در این چند روز با هنرمندی ارشا قاضی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«سحرگاه آنکارا»، «چهارمضراب کاروان»، «نوای کویر»، «پژواک تال»، «والس خاورمیانه»، «ریتم نور»، «خورشید جاری»، «سپیده دم آرارات»، «آوای قفقاز»، «پنجره آبی»، «خورشید رقصان»، «نبض زمین»، «رنگ نوا»، «ریتم ابریشم»، «کوچه های استانبول»، «دره بادها»، «نسیم ایروان» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است:

«نبض زمین» سفری شنیداری میان فرهنگ‌ها و ریتم‌های جهان است؛ اثری بر پایه موسیقی ملل، سازهای سنتی، فناوری‌های نوین تولید موسیقی، طراحی صدا، ارکستراسیون دیجیتال و استانداردهای روز آهنگسازی، تنظیم، میکس و مسترینگ.

ارشیا قاضی نوازنده، مدرس، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی در حوزه سازهای کوبه‌ای است و فعالیت موسیقایی خود را از ۶ سالگی با ساز تنبک آغاز کرد و در ادامه با تمرکز بر کاخن، هندپن و دیگر سازهای کوبه‌ای، مسیر حرفه‌ای خود را در اجرا، آموزش، آهنگسازی و پژوهش دنبال کرد.

در کارنامه هنری او، اجراهای متعدد در ایران، ترکیه و دیگر کشورهای همسایه، از جمله همکاری و اجرا با هنرمندان ترک، به چشم می‌خورد. همچنین همکاری با هنرمندان و نوازندگانی از بلژیک، انگلستان، آلمان، اسپانیا و جمهوری آذربایجان بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی او را تشکیل می‌دهد.

از آثار منتشرشده با حضور او می‌توان به تک‌آهنگ‌های «نهان»، «هوشیار»، «حکم بهار» و همچنین آلبوم‌های «شور شهناز» اشاره کرد.

«مثل یک آه ناگاه» نیز عنوان دیگر اثر تازه ای است که طی روزهای گذشته با هنرمندی نیما زاهدی، مجتبی فضیلت خواه و هومن مهدویان با تلفیقی از سازهای ایرانی و کلاسیک پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«شوکران»، «چهارمضراب»، «بداهه نوازی»، «شب بی تو»، «حیدربابا»، «خبرش آمده که»، «هوای گرفته»، «بداهه نوازی و چهارمضراب» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم منتشر شده اند.

نیما زاهدی آهنگساز، ترانه سرا و نوازنده سنتور، مجتبی فضیلت خواه خواننده، هومن مهدویان تنظیم کننده، سحر ابراهیم نوازنده پیانو و قانون، زکریا یوسفی نوازنده سازهای کوبه ای، مسعود فیروزی نوازنده ویولنسل، حسام صدفی نژاد نوازنده ابوا، ماه سیما فلاحی نوازنده فلوت، امین عطایی نوازنده آلتو، فرهاد صفری نوازنده تمبک، مهدی رمضانی ضبط، میکس و مسترینگ گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.