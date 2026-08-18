جمیل حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از همیاران محیط زیست، یک قطعه سنجاب ایرانی را که پیش از این نیازمند مراقبت بود، پس از اطمینان از بهبودی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان تحویل داد.

وی افزود: این اقدام با هدف فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت این گونه به زیستگاه طبیعی انجام شده و کارشناسان محیط زیست وضعیت جسمانی حیوان را بررسی کرده‌اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهگلان عنوان کرد: پس از تأیید سلامت کامل سنجاب، مقدمات انتقال آن به یکی از زیستگاه‌های مناسب شهرستان و رهاسازی در طبیعت فراهم خواهد شد.

حمیدی با اشاره به اهمیت سنجاب ایرانی در چرخه طبیعی، بیان کرد: این گونه در حفظ تعادل اکولوژیکی و جابه‌جایی و پراکنش بذر گیاهان نقش مؤثری دارد و صیانت از آن می‌تواند به حفظ سلامت پوشش گیاهی و زیست‌بوم‌های طبیعی کمک کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات وحشی آسیب‌دیده یا نیازمند مراقبت، از جابه‌جایی و نگهداری خودسرانه آنها خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.