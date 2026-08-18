المپیاکوس برای جانشینی طارمی دست به کار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احتمال حضور آرماندو گونزالس، مهاجم مکزیکی، در تیم فوتبال المپیاکوس یونان در حالی مطرح شده که این بازیکن برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی باید با مهاجمان باتجربه این تیم از جمله مهدی طارمی رقابت کند.

رسانه مکزیکی «oem» نوشت: المپیاکوس در خط حمله خود ایوب الکعبی مهاجم مراکشی، مهدی طارمی و رومان یارمچوک مهاجم اوکراینی را در اختیار دارد. الکعبی که سابقه حضور در دو جام جهانی را دارد، در آستانه چهارمین فصل حضورش در المپیاکوس قرار گرفته و در نخستین فصل حضورش در فوتبال اروپا ۳۴ گل و ۳ پاس گل به ثبت رساند. او در فصل ۲۵-۲۰۲۴ نیز ۲۷ گل و ۶ پاس گل داشت و فصل گذشته نیز بیش از ۲۰ گل به ثمر رساند.

مهدی طارمی نیز که پس از سال‌ها درخشش در پورتو و یک دوره حضور در اینترمیلان راهی المپیاکوس شده، در نخستین فصل حضورش در این تیم ۳۹ بازی انجام داد و ۱۶ گل و ۴ پاس گل به نام خود ثبت کرد. طارمی در فصل ۲۳-۲۰۲۲ نیز با پیراهن پورتو ۳۱ گل و ۱۰ پاس گل در ۵۱ بازی داشت.

رومان یارمچوک، مهاجم اوکراینی، دیگر گزینه خط حمله المپیاکوس است که پس از پایان دوره قرضی خود در المپیک لیون به این تیم بازگشته است.

هر سه مهاجم فعلی المپیاکوس بیش از ۳۰ سال سن دارند و همین موضوع باعث شده این باشگاه به دنبال جذب مهاجمی جوان مانند گونزالس باشد. این مهاجم مکزیکی که در آستانه ۲۴ سالگی قرار دارد، پیش از این در گوادالاخارا نیز با مهاجمانی مانند خاویر هرناندز و آلن پولیدو رقابت کرد و در نهایت توانست جایگاه مهاجم اصلی تیم را به دست آورد. گونزالس فصل گذشته ۲۴ گل به ثمر رساند و اکنون در صورت انتقال به المپیاکوس باید برای حضور در ترکیب اصلی با طارمی و دیگر مهاجمان این تیم رقابت کند.

در هفته های اخیر بحث جدایی مهدی طارمی و رومن یارمچوک از المپیاکوس مطرح شده بود و در صورت جدایی یکی از این دو بازیکن مهاجم جوان مکزیکی جانشین او خواهد شد.