خروج از قفس پر حرف و حدیث ۱۰ ساله/ آزمونِ سردار در تیم طلسم شده!

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام انتظارها برای انتقال سردار آزمون مهاجم ۲۷ ساله تیم ملی فوتبال ایران به یک تیم اروپایی به پایان رسید. آزمون بعد از حضوری ۱۰ ساله در لیگ روسیه و سه تیم این کشور سرانجام با تیم بایر لورکوزن آلمان به توافق رسید و از فصل آینده در این تیم توپ خواهد زد؛ آن‌هم در شرایطی که در این سال‌ها مدام از علاقه باشگاه‌های بزرگی چون لیورپول، آرسنال و اورتون انگلیس، دورتموند آلمان، المپیک لئون فرانسه، آث میلان، آاس رم، یوونتوس و آتالانتا ایتالیا و… صحبت می‌شد.

آزمون از سپاهان تا روبین کازان

سردار آزمون کارش را در فوتبال حرفه‌ای ایران با تیم سپاهان آغاز کرد اما انتقالش به روبین کازان را مدیون برگزاری بیستمین جام ملت‌های مشترک المنافع بود که برای اولین بار در قالب مسابقات تیم‌های جوانان و در روسیه برگزار می‌شد. این مسابقات سال ۲۰۱۲ برگزار شد و فرصتی بود تا آزمون خودش را به استعدادیاب های روسی که این مسابقات را زیر نظر داشتند، اثبات کند.

تیم ایران در آن رقابت‌ها تا مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد و آزمون توانست در تیمی که هدایتش را اکبر محمدی بر عهده داشت، با به ثمر رساندن هفت گل به عنوان آقای گلی دست یابد. بعد از این مسابقات بود که آزمون مسیرش را به سمت روسیه و تیم روبین کازان چرخاند و دوران جدیدی را برای خودش و هواداران فوتبال ایران رقم زد.



تیم ایران در جام مشترک المنافع - آزمون نفر دوم از سمت راست (ایستاده) در کنار جهانبخش

روایت مربی سپاهان از فراری دادن آزمون

محمد یاوری سرمربی وقت جوانان ایران و سپاهان سال‌ها بعد از جدایی سردار آزمون از سپاهان، دلیل این اتفاق را شرح داد. امیر قلعه نویی که سابقه سرمربیگری سپاهان را دارد، بارها مدعی بود که برای اولین بار او بوده که به آزمون در لیگ برتر میدان داده است اما یاوری بدون نام بردن از قلعه نویی، در مصاحبه‌ای به او کنایه زد.

یاوری گفت: «مربیان تیم بزرگسالان سپاهان مدعی شده‌اند کاشف سردار آنان بوده‌اند اما در اصل چنین چیزی حقیقت ندارد و دوستان آن موقع سردار را نمی‌شناختند و وی را در تمرینات تیم جوانان سپاهان دیدند؛ بیشترین دلگیری و بیشترین عامل ترک سپاهان توسط سردار آزمون این بود که یک سال کامل وی روی نیمکت بود و حتی یک دقیقه هم به وی فرصت بازی ندادند، سردار آن موقع می‌توانست درخشش خوبی را از خود نشان دهند اما تفکرات آن زمان به این شکل بود که رضا عنایتی را به سردار ترجیح دهند، کسانی عامل جدایی سردار شدند که ادعا می‌کردند وی را به سپاهان آورده‌اند.»



سردار آزمون در لباس سپاهان

قربان بردیف؛ کاشف آزمون در روسیه و فراتر از مربی

بر هیچکس نقش «قربان بردیف» مربی سابق تیم‌های روبین کازان و روستوف در کشف و پرورش استعدادهای سردار آزمون پوشیده نیست. آزمون رابطه صمیمانه ای با بردیف داشت و برای انتخاب‌هایش با او مشورت می‌کرد. این نقش تا آنجا پررنگ بود که حتی دیمیتری زیمین روزنامه نگار روسی در گفتگو با یکی از نشریات فرانسوی ارتباط آنها را این‌طور توصیف کرده بود: «برای آزمون، نظر بردیف بسیار مهم است. او مانند پدر دومش است. خود مربی از آزمون می‌خواست به روبین کازان کمک کند.»

سردار آزمون هم روایت جالبی از نخستین دیدارش با بردیف داشت: «وقتی قربان بردیف برای اولین‌بار با من دیدار کرد خیلی جوان بودم و فکر نمی‌کردم بتوانم در لیگ برتر روسیه بازی کنم. او مرا باور داشت و در قامت مربی برایم سخت کار کرد. در آغاز یک فرصت استثنایی برای من بود و برای پاسخ دادن به حمایت بردیف سخت تلاش کردم. تمرکزم روی فوتبال بود و قربان بردیف برای من فقط یک مربی نبود. او یکی از بهترین نزدیکانم است.»



آزمون و قربان بردیف

حضور در روبین کازان و انتقال جنجالی به روستوف

آزمون در آذرماه ۱۳۹۱ بود که با تیم روبین کازان قرارداد بست. او در اوایل حضورش در روبین کازان خیلی به بازی گرفته نمی‌شد اما به تدریج خودش را با شرایط وفق داد تا به یکی از مهره‌های اصلی این تیم تبدیل شود. در ادامه بعد از آنکه بردیف به تیم روستوف رفت، سردار آزمون را هم در سال ۱۳۹۳ و ابتدا به صورت قرضی با خود به این تیم برد. آزمون سپس قراردادی دائمی با روستوف در مرداد ۱۳۹۵ امضا کرد که این اقدام او شکایت روبین کازان را در پی داشت.

روبین کازان از روستوف و آزمون به فیفا شکایت کرد اما در نهایت این شکایت به جایی نرسید. بردیف در یکی از مصاحبه‌های خود ماجرا را این‌طور شرح داده بود: «در قرارداد سردار با روبین‌کازان بندی قرار داشت که او می‌توانست با پرداخت ۲/۵ میلیون دلار به هر تیمی که خواست برود. روستوف این مبلغ را پیشنهاد داد اما از آن‌جا که روبین‌کازان یک ماه به این پیشنهاد پاسخ نداد آزمون آزاد بود این تیم را ترک کند. بنابراین سردار آزمون به عنوان یک بازیکن آزاد راهی روستوف شد.»



دوران نونهالی سردار

گلزنی به بایرن و اتلتیکومادرید و بازگشت دوباره به روبین کازان

مهاجم تیم ملی ایران روزهای خوبی را در روستوف پشت سر گذاشت و با این تیم در لیگ قهرمانان اروپا خوش درخشید. آزمون در این رقابت‌ها موفق شد برابر تیم‌هایی چون اتلتیکو مادرید اسپانیا و بایرن مونیخ آلمان گلزنی و توانایی‌هایش را به رخ بکشد. بعد از این فصل بود که به تدریج زمزمه علاقه تیم‌های بزرگ به این مهاجم شکل گرفت.

باوجود این، آزمون ترجیح داد در پایان قراردادش با روستوف، در همان لیگ روسیه بماند و مجدداً به تیم روبین کازان بازگشت. این اتفاق در تیر ماه ۱۳۹۶ رخ داد و به مدت یک فصل و نیم طول کشید.



آزمون بعد از گلزنی به اتلتیکومادرید

انتقال بزرگ به زنیت و کسب عنوان آقای گلی

مهاجم تیم ملی ایران در بهمن ماه ۱۳۹۷ و در نقل و انتقالات زمستانی، روبین کازان را به مقصد زنیت سنت پترزبورگ ترک کرد و دوران جدیدی از درخشش خود را در این تیم به نمایش گذاشت. این مهاجم بعد از پایان جام ملت‌های ۲۰۱۹ بود که با مبلغ قابل توجه ۱۲ میلیون یورو راهی زنیت شد و تا به امروز پیراهن این تیم را بر تن کرده است.

آزمون در این دوران با زنیت سه بار قهرمان لیگ روسیه، دو بار قهرمان سوپرکاپ و یک بار قهرمان جام حذفی شد. او در ۱۰۴ بازی برای زنیت، ۶۲ گل به ثمر رساند. او همچنین در فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ با به ثمر رساندن ۱۷ گل، آقای گل لیگ روسیه شد.

شایعه نقل و انتقالات؛ از یوونتوس و آث میلان تا آرسنال و لیورپول

بحث پیشنهادات باشگاه‌های بزرگ به سردار آزمون به خصوص از زمانی که در زنیت بازی می‌کرد، بالا گرفت. هر سال و نزدیک به پنجره نقل و انتقالات تابستانی و زمستانی، شایعات مختلفی از علاقه تیم‌های اروپایی به مهاجم تیم ملی ایران به میان می‌آمد.

دامنه این پیشنهادات از لیورپول، آرسنال، نیوکاسل و اورتون انگلیس تا دورتموند آلمان و سویا و اتلتیکو مادرید اسپانیا گسترده بود. تقریباً اکثر تیم‌های نامدار و بزرگ ایتالیا هم به گفته بسیاری از رسانه‌های این کشور خواهان آزمون بودند: یوونتوس، آث میلان، آاس رم، ناپولی، لاتزیو و آتالانتا. همچنین المپیک لئون هم بخصوص در یک فصل گذشته تلاش بسیار زیادی برای جذب آزمون انجام داد و با این بازیکن به توافقات شفاهی هم رسید اما در نهایت آزمون بوندس لیگا آلمان را انتخاب کرد. قرار است آزمون از فصل آینده پیراهن لورکوزن را به تن کند تا به طلسم ۱۰ ساله حضورش در لیگ روسیه پایان بدهد. البته اگر زنیت بتواند جایگزین آزمون را پیدا کند ممکن است با دریافت مبلغی از لورکوزن او را در نقل و انتقالات زمستانی آزاد کند.



عکس آزمون با لباس لورکوزن

سردار پنجمین ایرانی لورکوزن

سردار آزمون حالا به تیمی منتقل شده است که پیش از او چهار ایرانی دیگر سابقه بازی در آن را دارند. پرویز کوزه کنانی (تاج) و علی موسوی، داریوش یزدانی و مهدی پاشازاده (استقلال) در این باشگاه توپ زده‌اند.

آزمون که سابقه آقای گلی در لیگ روسیه را هم دارد، حالا با لورکوزن باید مقابل غول‌های بوندس لیگا مثل بایرن مونیخ، دورتموند، فرایبورگ، و … به میدان برود و در رقابت با مهاجمان سرشناسی چون «لواندوفسکی» برای کسب عنوان آقای گلی تلاش کند. لورکوزن در حال حاضر با ۳۵ امتیاز بعد از بایرن مونیخ (۴۶) و دورتموند (۴۳) در رده سوم جدول بوندس لیگا حضور دارد.

سردار آزمون در شرایطی به عنوان پنجمین ایرانی راهی بایرن لورکوزن شده است که پیش از او چهار بازیکن ایرانی حاضر در این تیم شرایط خوبی نداشته‌اند و به نوعی تیمی طلسم شده برای فوتبالیست‌های ایران به شمار می‌رود. باید دید سردار در این تیم موفق می‌شود یا سرنوشت چهار بازیکن دیگر در انتظارش خواهد بود.

آزمون ضرر می‌کند یا زنیت؟

از زمان اعلام توافق آزمون با لورکوزن، رسانه‌ها و کارشناسان روسی درباره این انتقال خبرهای زیادی منتشر کرده‌اند. بعضی از کارشناسان معتقدند آزمون در لورکوزن موفق می‌شود و بعضی‌ها به این انتقال نقد دارند.

«ولاستیمیل پترژلا» سرمربی سابق زنیت معتقد است که جدایی آزمون یک باخت بزرگ برای این تیم است: «فکر می‌کنم که آزمون در لورکوزن بازی نمی‌کند، زیرا پاتریک شیک بهترین گلزن تیم برای بایر بازی می‌کند. این برای زنیت هم باخت بزرگی خواهد بود، زیرا آزمون مهاجم خوبی است، او گل‌های زیادی زد. برای زنیت، مشکلی برای خرید مهاجم جدید وجود ندارد، زیرا باشگاه پول زیادی دارد، اما باید جایگزینی پیدا کرد. چون [آرتم] زوبا پیر شده است.»