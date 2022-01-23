آغاز توزیع اقلام ضروری بین مددجویان آسیب دیده از سیل فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بذرافشان، گفت: در پی بارندگی های اخیر در جنوب استان شاهد جاری شدن سیلاب بودیم که موجب شد به منازل، دام و طیور و لوازم ساکنین مناطق جنوبی استان فارس آسیب های فراوانی وارد شود.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا و با همکاری بنیاد مستضعفان، منابع امدادی و کمک های خیران اقلام مورد نیاز آسیب دیدگان تهیه و در حال توزیع است.

بذرافشان یادآور شد: تاکنون به ۶۰۲ خانوار آسیب دیده مبلغ ۳ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال مساعدت پرداخت شده است همچنین بیش از ۶ میلیارد ریال بسته های غذایی تهیه و در بین آسیب دیدگان توزیع شده است.

مدیر کل امداد فارس با اشاره به خسارت های وارده به دام و طیور مددجویان ساکن در این مناطق گفت: ۳۶۵ راس دام سبک و سنگین به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال خریداری و در حال توزیع به مددجویانی است که دام آنان در حادثه سیل اخیر آسیب دیده است.

وی با اعلام اینکه بازسازی و تعمیرات منازل خسارت دیده در مرحله تامین اعتبار قرار دارد؛ افزود: تعداد ۳۳۸۷ مورد از اقلام ضروری شامل یخچال، فریزر، کولر گازی، لباسشویی، فرش، پتو و.... نیز به ارزش ۶۱ میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال تهیه شده و در حال توزیع بین این عزیزان است..