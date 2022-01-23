عملیات گسترده «حشد شعبی» برای پاکسازی مناطق مختلف «دیالی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «طالب الموسوی»، از فرماندهان حشد شعبی در استان دیالی امروز یکشنبه از آغاز عملیات گسترده این گروه مقاومتی در نقاطی از استان دیالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، الموسوی اعلام کرد که هدف اصلی و اساسی از عملیات مذکور پاکسازی استان دیالی از لوث بقایای تکفیریهای داعش است. وی گفت: یگان‌های توپخانه ای نیز در عملیات مذکور حضور دارند.

به گفته این فرمانده حشد شعبی، عملیات نیروهای این گروه مقاومتی عمدتاً در منطقه «حاوی العظیم» دیالی متمرکز است. وی گفته است که همزمان عملیات پاکسازی بخش‌هایی از استان‌های کرکوک و صلاح الدین نیز انجام می‌شود.

گفتنی است، عملیات بزرگ حشد شعبی در دیالی درحالی انجام می‌شود که تروریست‌های تکفیری داعش روز جمعه با یورش به این استان ۱۱ نظامی ارتش عراق را به قتل رساندند. این اقدام تروریستی واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت.

در همین ارتبا، «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق گفت: جنایت تروریست‌های تکفیری داعش علیه نظامیان عراقی در دیالی محکوم است. این جنایت نشان می‌دهد که داعش همچنان در مناطق قابل نفوذی که از لحاظ امنیتی ضعیف هستند، فعال است.

دبیرکل جنبش نجباء اظهار داشت: ما خواستار عملیات پاکسازی واقعی به ویژه در مناطق بین دو استان دیالی و صلاح الدین هستیم. وی تأکید کرد: متأسفانه جدیتی در مقابله با تروریسم در عراق وجود ندارد. ما خواهان عملیات واقعی برای پاکسازی و حفاظت از ساکنان دیالی و صلاح الدین هستیم.