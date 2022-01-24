کار تیم ملی شمشیربازی ایران به «قرض» کشیده شد/ قرنطینهِ دردسرساز!

به گزارش خبرنگار مهر، سفر تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه به روسیه اگرچه به منظور حضور در مسابقات بین المللی این کشور و کمپ تمرینی مسکو انجام شد اما همچنان برای فدراسیون ایران چالش و دغدغه به همراه دارد چرا که به خاطر مبتلا شدن اعضای این تیم به کرونا و طولانی‌تر شدن اقامت شأن، پای مسائل مالی به میان آمده است.

ملی پوشان شمشیربازی اسلحه اپه و سرمربی آنها پس از اتمام مسابقات بین المللی روسیه و پیش از ورود به کمپ تمرینی مسکو به خاطر ابتلاء به کرونا وارد قرنطینه شدند. این در حالی است که حضور در مسابقات و کمپ مسکو با هزینه کامل فدراسیون انجام شد. فدراسیون ایران به همین منظور هزینه‌های لازم برای پرداخت ورودیه مسابقات، ترانسپورت، غذا، اقامت و … را در اختیار اعضای تیم اعزامی قرار داده بود. علاوه بر این مبلغی هم در قالب تن خواه به تیم داده شده بود تا در صورت نیاز از آن استفاده شود.

این مبلغ طی روزهای گذشته صرف قرنطینه ملی پوشان و تست PCR که یک روز در میان از آنها گرفته می‌شود، شده است و همین مسئله آنها را دچار مشکل مالی کرده است چرا که با اتمام منابع مواجه شده اند در حالیکه قرنطینه شأن کماکان ادامه دارد و باید مجدد تست کرونا بدهند.

به همین دلیل فدراسیون شمشیربازی ایران مکاتباتی با وزارت امور خارجه و شخصِ دلخوش مدیرکل فرهنگی و سمن‌های وزارت امورخارجه داشته است تا از طریق سفارت ایران در مسکو مبلغ ۱,۵۰۰ دلار در اختیار تیم ایران قرار بگیرد. در مکاتبه انجام شده، تاکید شده که این پول قرضی است و از طرف فدراسیون عودت داده می‌شود.

مسائل و مشکلات مالی در حالی گریبانگیر اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه ایران در مسکو شده که برخی از آنها به دنبال منفی شدن تست مجددشان به کشور بازگشته اند. هفته گذشته محمد رضایی و محمدرضا وثوقی و یک شب پیش هم احمد کنعانی مجوز بازگشت به کشور را گرفته و مسکو را ترک کردند.

مهدی فرجی (سرمربی) و محمد رضایی و محمد شجاعی اما کماکان در قرنطینه مسکو به سر می‌برند. قرار است فردا تست مجددی از آنها گرفته شود که در صورت منفی بودن، مجوز بازگشت آنها برای روز چهارشنبه صادر می‌شود.