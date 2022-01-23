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۳ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۴۸

گزارش خبری- تصویری؛

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

گناوه- همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، مراسم جشنی در آستانه مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سلاله پاکش حضرت امام خمینی (ره) و همزمان با روز زن و بزرگداشت مقام مادر، آئین جشن در آستانه مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه و هیئت امنای امامزاده سلیمان بن علی (ع) برگزار شد.

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

در این آئین معنوی سخنرانی حجت الاسلام فاریاب از روحانیون و مبلغین مذهبی و دینی، مولودی خوانی سید محسن موسوی از مداحان شهرستان از بخش‌های مهم برنامه بود.

همچنین در این شب نورانی، آسمان آستانه مقدس امامزاده نورافشانی شد.

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

علاوه بر این مراسم معنوی، آئین‌ها و جشن‌های متعددی با شرکت پرشور دوستداران و عاشقان خاندان اهل بیت (ع) در نقاط مختلف حسینیه‌ها، مساجد و تکایا شهرها و روستاهای شهرستان برگزار شد که همچنان تداوم دارد.

نورافشانی در یادمان شهدای گمنام، امامزاده سلیمان بن علی (ع) و میدان امام خمینی (ره) گناوه، کاروان شادی در سطح شهر گناوه و ریگ، برگزاری نشست‌های با حضور کارشناسان ویژه بانوان، نصب پرچم و پلاکارد و آذین بندی از دیگر برنامه‌ها بوده است.

برنامه‌های مختلفی نیز از سوی دوستداران اهل بیت (ع) در فضای مجازی تدارک دیده شده است که از این طریق در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در آستان امامزاده سلیمان گناوه برگزار شد

کد مطلب 5407271

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