به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران فیلم سینمایی «آینده» به نویسندگی و کارگردانی امیر پورکیان پس از پایان جشنواره فیلم فجر و از ۲۳ بهمن قطعی شد.

سعید خانی مدیر عامل خانه فیلم و پخش کننده فیلم سینمایی «آینده» با اشاره به زمان آغاز اکران این فیلم گفت: فیلم سینمایی «آینده» ۲۳ بهمن در سینماهای سراسر کشور به نمایش عمومی در خواهد آمد.

«آینده» یک درام اجتماعی ملتهب است که در خلاصه داستان آن آمده است: «آینده جنین مادری است به نام امروز، که فردا متولد می شود»

پانته آ بهرام، کامبیز دیرباز، امیر جعفری، نیما شعبان‌نژاد، شهرام قائدی، علی استادی، شیرین یزدان بخش، لادن ژاوه وند، سوگل نوروزی و بهاره افشاری در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «آینده» به تهیه کنندگی سیدضیا هاشمی و سرمایه گذاری سیاوش امین پور تهیه و تولید شده است.