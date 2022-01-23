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۳ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۴۳

«آینده» از ۲۳ بهمن اکران می‌شود/ یک فیلم ملتهب اجتماعی

«آینده» از ۲۳ بهمن اکران می‌شود/ یک فیلم ملتهب اجتماعی

فیلم سینمایی «آینده» به کارگردانی امیر پورکیان از ۲۳ بهمن اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران فیلم سینمایی «آینده» به نویسندگی و کارگردانی امیر پورکیان پس از پایان جشنواره فیلم فجر و از ۲۳ بهمن قطعی شد.

سعید خانی مدیر عامل خانه فیلم و پخش کننده فیلم سینمایی «آینده» با اشاره به زمان آغاز اکران این فیلم گفت: فیلم سینمایی «آینده» ۲۳ بهمن در سینماهای سراسر کشور به نمایش عمومی در خواهد آمد.

«آینده» یک درام اجتماعی ملتهب است که در خلاصه داستان آن آمده است: «آینده جنین مادری است به نام امروز، که فردا متولد می شود»

پانته آ بهرام، کامبیز دیرباز، امیر جعفری، نیما شعبان‌نژاد، شهرام قائدی، علی استادی، شیرین یزدان بخش، لادن ژاوه وند، سوگل نوروزی و بهاره افشاری در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «آینده» به تهیه کنندگی سیدضیا هاشمی و سرمایه گذاری سیاوش امین پور تهیه و تولید شده است.

کد مطلب 5407293
زهرا منصوری

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    نظرات

    • لیلا IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای سید ضیا هاشمی پیج ندارن؟

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