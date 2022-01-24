پشم سنگ چیست و انواع آن برای عایق حرارتی و صوتی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پشم سنگ یک نوع عایق صوتی و حرارتی است که حاصل ذوب سنگ طبیعی در دمای ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد است. مایع مذاب به دست آمده در معرض یک جت پرفشار هوا یا بخار قرار می‌گیرد و سپس با سرعت فوق‌العاده بالا برای تولید رشته‌های فیبر بلند، می‌چرخد. این رشته‌ها به صورت تشک‌های ضخیم و متراکم فشرده می‌شوند، سپس به شکل عایق‌هایی با اندازه مناسب بریده می‌شوند. پشم سنگ که به آن پشم معدنی نیز می‌گویند، با قابلیت نصب آسان، مشابه فایبرگلاس عرضه می‌شود، اما پشم سنگ به جای اینکه از الیاف کرکی شیشه‌ای تشکیل شده باشد، از سنگ ساخته شده است.

انواع عایق پشم سنگ

پشم سنگ در انواع مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

پشم سنگ لحافی (فنوفلت)

عایق حرارتی پشم سنگ لحافی نوع پرکاربردی از پشم سنگ است. این نوع پشم سنگ برای عایق کردن سطوح مختلف علی الخصوص سطوح با انحنای کم بسیار مناسب خواهد بود. برخی از اصلی ترین کاربردهای پشم سنگ لحافی عبارت اند از:

عایق کردن سقف ساختمان

عایق کردن انواع دیوار

عایق کاری انواع کانال تهویه هوا

استفاده به عنوان عایق سوله

عایق کردن سقف‌های کاذب

پشم سنگ لحافی را می‌توان به صورت روکش دار یا بدون روکش استفاده نمود. روکش پشم سنگ‌های لحافی عمدتاً آلومینیوم و یا کاغذ کرافت است. لازم است بدانید که پشم سنگ لحافی انعطاف پذیری بالایی داشته و همواره به صورت رولی به بازار عرضه می‌گردد.

پشم سنگ تخته‌ای (فنوپانل)

پشم سنگ تخته‌ای نیز کاربردهای فراوانی در صنعت دارد که این کاربردها در ساخت و سازها بیش از جاهای دیگر به چشم می‌خورد. عایق کاری دیوارها، سقف و کف ساختمان با استفاده از پشم سنگ تخته‌ای کمک می‌کند تا محل زندگی از اتلاف انرژی و آلودگی‌های صوتی در امان بماند.

با تغییر دانسیته و ضخامت پشم سنگ تخته‌ای در هنگام تولید، انواع مختلفی از پشم سنگ‌ها تولید می‌گردد. پتروشیمی‌ها، صنایع کوره سازی و پالایشگاه‌ها از جمله مصرف کنندگان پشم سنگ تخته‌ای به شمار می‌روند.

پشم سنگ پتویی (ایزوبلانکت)

همانند ساختمان‌ها، برخی تجهیزات صنعتی نظیر ماشین آلات و لوله‌های حجیم نیاز به عایق بندی دارند. پشم سنگ پتویی دقیقاً با همین هدف ساخته می‌شود. در واقع، عایق حرارتی-صوتی پشم سنگ پتویی یکی از حیاتی ترین عایق‌ها برای تجهیزات صنعتی به حساب می‌آید.

پشم سنگ لوله‌ای (ایزوپایپ)

پشم سنگ لوله‌ای نوع خاصی از عایق‌ها است که در زمینه عایق کاری تأسیسات ساختمانی و انواع لوله، کارایی زیادی دارد. پشم سنگ لوله‌ای متناسب با قطر لوله‌های موجود در بازار تولید شده و از نظر ضخامت تنوع بالایی دارند.

پشم سنگ خام فله‌ای (ایزوترم)

پشم سنگ خام فله‌ای نوع دیگری از عایق‌های حرارتی است که به صورت پشم سنگ خام حلاجی شده تولید می‌گردد. این نوع عایق صوتی-حرارتی در مواردی که فضای مورد نظر شکل هندسی خاصی نداشته باشد می‌تواند به کار برده شود.

مزایای پشم سنگ

پشم سنگ به دلیل خواص منحصربه فرد خود، دارای مزایای بسیاری است، از جمله:

مقاوم در برابر آتش

پشم سنگ ساخته شده از سنگ، می‌تواند تا دمای ۲۱۵۰ درجه فارنهایت را تحمل کند. این به تأخیر در گسترش آتش در شرایطی که هر ثانیه اهمیت دارد، کمک می‌کند.

ضد آب

عایق پشم سنگ، آب را دفع می‌کند. همچنین در برابر پوسیدگی، کپک و رشد باکتری‌ها، کاملاً مقاوم است که به ایجاد یک محیط داخلی امن‌تر، کمک می‌کند.

افزایش بهره وری انرژی

پشم سنگ نصب شده در دیوارهای بیرونی ساختمان، یک راه عالی برای صرفه جویی در انرژی است، اما کاربردهای دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند تفاوت بزرگی در بهره وری خانه ایجاد کند.

کاهش آلودگی صوتی

استفاده از پشم سنگ، آرامش و سکوت را به حداکثر می‌رساند. برخلاف عایق معمولی، پشم سنگ، یک عایق نوآورانه و با چگالی بالا است که به طور خاص برای جذب صدا و

کاهش نویز از یک اتاق به اتاق دیگر، طراحی شده است.

تأثیر پشم سنگ در کشاورزی

پشم سنگ یک بستر هیدروپونیک محبوب است، زیرا مزایای مهم زیادی را برای لذت بخشیدن به باغبانی بدون خاک ارائه می‌دهد. پشم سنگ، بسیار نگهدارنده رطوبت است. همچنین هوادهی عالی را فراهم می‌کند و به ریشه گیاهان اجازه می‌دهد تا سطوح مناسبی از اکسیژن را به دست آورند. پشم سنگ نیز انتخاب مناسبی برای پرورش دهندگان گل و گیاه است، زیرا به راحتی از هم جدا می‌شود و می‌توانید اندازه‌ها را مطابق با نیازهای خود تنظیم کنید.

کاربردهای رایج پشم سنگ

پشم سنگ در ساختمان‌ها، به مراتب نسبت به کاربردهای دیگر، بیشتر استفاده می‌شود. عایق پشم سنگ در ساختمان، به عنوان عایق حرارتی و صوتی به کار می‌رود. به عنوان مثال برای جداسازی اتاق‌های پر سروصدا می‌توان از این نوع عایق استفاده کرد.

مزایای عایق حرارتی پشم سنگ چیست؟

پشم سنگ به عنوان یکی از بهترین عایق‌های حرارتی و عایق‌های صوتی به حساب می‌آید. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا انواع پشم سنگ بهترین عایق حرارتی در صنعت به شمار می‌روند؟ در زیر به برخی از مزیت‌های اصلی پشم سنگ اشاره خواهیم کرد:

کیفیت و عملکرد پشم سنگ در جذب صوت، کاهش انتقال صدا و انتقال حرارت فوق العاده است.

نارسانا بودن و هدایت الکتریکی صفر پشم سنگ یکی از مزیت‌های آن محسوب می‌شود.

پشم سنگ با هر نوعی را می‌توان مطابق با اندازه مورد نظر برش داده و استفاده نمود.

از نظر رعایت بهداشت، پشم سنگ گزینه مناسبی است؛ زیرا از رشد باکتری، قارچ و حشرات جلوگیری می‌کند.

پشم سنگ، وزن بسیار سبکی داشته و در هنگام استفاده، بار اضافی برای سازه ایجاد نمی‌کند.

طول عمر پشم سنگ بالا است و در مقابل مواد شیمیایی مقاومت بالایی نشان می‌دهد.

تولید پشم سنگ با مواد اولیه بدون ضرر بوده و هیچ گونه آسیب زیست محیطی و یا خواص آلرژیک برای انسان در بر نخواهد داشت.

استفاده از پشم سنگ در محیط‌های ساختمانی باعث می‌شود تا در هنگام آتش سوزی آتش به قسمت‌های دیگر منتقل نشود؛ در نتیجه مهار آتش سوزی را ساده‌تر می‌کند.

شرکت پشم سنگ آسیا

افزایش آگاهی در مورد کاربرد انواع پشم سنگ باعث شده تا این ماده ارزشمند در بسیاری از صنایع و تجهیزات از جمله تجهیزات ساختمانی و صنعتی به کار گرفته شود. تلاش برای جلوگیری از اتلاف انرژی و حرارت و همچنین، پیشگیری از انتقال آلودگی‌های صوتی به محیط زندگی و کار باعث شده تا عایق بندی این محیط‌ها از اهمیت بالایی برخوردار گردد. از این رو، خرید پشم سنگ از یک مرجع و تولید کننده مطمئن نظیر شرکت پشم سنگ آسیا می‌تواند بسیار مفید باشد.

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