به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی تحقیقات پسته درجمع خبرنگاران با بیان آنکه برداشت به موقع پسته میزان آفلاتوکسین را در این محصول کاهش می دهد،گفت:چنانچه پروسه فرآوری و یا برداشت محصول پسته به درستی اعمال نشود باعث ایجاد ورشد قارچ در پسته می شود.

محمدرضامهرنژاد،با بیان آنکه اتحادیه اروپا پسته ایران را براساس شاخص 4PPB خریداری می کند،افزود: درراستای تولید پسته عاری از آفلاتوکسین از دیدگاه تحقیقاتی تمهیدات لازم دراختیار باغداران و دست اندرکاران قرار می گیرد تا بدین طریق محصول نهایی طبق استانداردهای بین المللی حاصل شود.

وی،با بیان آنکه طی 10 سال اخیر نتایج تحقیقات و اطلاعات مربوط به پسته به منظور تولید محصول سالم دراختیار بهره برداران قرار گرفته، افزود: پسته حاوی آفلاتوکسین می تواند طبق دستورالعمل های برنامه فرآوری و یا در مرحله سورتینگ طبق شاخص های فیزیکی جداسازی شوند.

معاون پژوهشی تحقیقات پسته، بیان کرد: کوتاهترکردن فاصله برداشت پسته تا خشک کردن و انبار کردن محصول می تواند در کاهش میزان آفلاتکسین پسته موثر واقع شود.

وی،اظهار داشت:درحال حاضر سطح زیر کشت پسته حدود 400 هزار هکتار است که این سطح 14 استان کشوررا شامل می شود.

مهرنژاد استان های یزد ،کرمان و خراسان را دارای بالاترین میزان سطح زیر کشت پسته خواند و افزود: با توجه به قابلیت نگهداری این محصول به مدت طولانی سطح زیر کشت آن در حال افزایش است.

وی،دررابطه با تاثیرکود مرغ در باغات پسته تصریح کرد:کود مرغ در زیر خاک قرار می گیرد وهیچ گونه مشکلی را برای محصول ایجاد نمی کند.