  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۱۰

کاهش آفلاتوکسین پسته با برداشت به موقع محقق می‌شود

معاون پژوهشی تحقیقات پسته گفت: برداشت به موقع محصول پسته در کاهش میزان آفلاتوکسین اقدامی موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی تحقیقات پسته درجمع خبرنگاران با بیان آنکه برداشت به موقع پسته میزان آفلاتوکسین را در این محصول کاهش می دهد،گفت:چنانچه پروسه فرآوری و یا برداشت محصول پسته به درستی اعمال نشود باعث ایجاد ورشد قارچ در پسته می شود.

 

محمدرضامهرنژاد،با بیان آنکه اتحادیه اروپا پسته ایران را براساس شاخص 4PPB خریداری می کند،افزود: درراستای تولید پسته عاری از آفلاتوکسین از دیدگاه تحقیقاتی تمهیدات لازم دراختیار باغداران و دست اندرکاران قرار می گیرد تا بدین طریق محصول نهایی طبق استانداردهای بین المللی حاصل شود.

 

وی،با بیان آنکه طی 10 سال اخیر نتایج تحقیقات و اطلاعات مربوط به پسته به منظور تولید محصول سالم دراختیار بهره برداران قرار گرفته، افزود: پسته حاوی آفلاتوکسین می تواند طبق دستورالعمل های برنامه فرآوری و یا در مرحله سورتینگ طبق شاخص های فیزیکی جداسازی شوند.

 

معاون پژوهشی تحقیقات پسته، بیان کرد: کوتاهترکردن فاصله برداشت پسته تا خشک کردن و انبار کردن محصول می تواند در کاهش میزان آفلاتکسین پسته موثر واقع شود.

 

وی،اظهار داشت:درحال حاضر سطح زیر کشت پسته حدود 400 هزار هکتار است که این سطح 14 استان کشوررا شامل می شود.

 

مهرنژاد استان های یزد ،کرمان و خراسان را دارای بالاترین میزان سطح زیر کشت پسته خواند و افزود: با توجه به قابلیت نگهداری این محصول به مدت طولانی سطح زیر کشت آن در حال افزایش است.

 

وی،دررابطه با تاثیرکود مرغ در باغات پسته تصریح کرد:کود مرغ در زیر خاک قرار می گیرد وهیچ گونه مشکلی را برای محصول ایجاد نمی کند.

کد مطلب 540920

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها