به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، شنبه ۹ بهمن ماه، دانشجویان می‌توانند با ارائه کارت معتبر دانشجویی خود نسبت به خرید بلیت نمایش با ۵۰ درصد تخفیف اقدام کنند.

«می‌خواستم اسب باشم» نوشته محمد چرم شیر، تهیه‌کنندگی مریم نراقی، کارگردانی عباس غفاری و نقش‌آفرینی مریم معینی، مژده دایی، دریا یاسری و ریحانه گنجی از ۱۹ دی‌ماه ساعت ۲۰:۳۰ در عمارت نوفل لوشاتو به صحنه رفته است.

این نمایش روایت چهار زن یهودی است که از ترس کشته شدن توسط سربازان نازی، سال‌ها در زیرزمین خانه‌ای پنهان شده‌اند. آن‌ها در جستجوی ایمان از دست رفته خویشند.

از دیگر عوامل نمایش می‌توان به مهدی آشنا مدیر اجرا و عکاس، سحر نراقی دستیار و برنامه ریز، صبا هلالات مدیر صحنه، آیلی ابراهیمی منشی صحنه، ناتاشا خمسوی دستیار صحنه، طراح پوستر و بروشور امیرحسین طاهری و مدیر روابط عمومی بهناز شیربانی اشاره کرد.

«می خواستم اسب باشم» تولید عمارت نوفل لوشاتو بوده و تماشای آن برای افراد پایین‌تر از ۱۳ سال توصیه نمی‌شود.