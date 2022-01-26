«متری شیش و نیم» نامزد اسکار فرانسه شد/ معرفی نامزدهای «سزار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، دقایقی پیش اسامی نامزدهای جوایز سزار فرانسه ۲۰۲۲ که از آن به عنوان اسکار سینمای این کشور یاد می‌شود اعلام شد.

در میان نامزدها «توهمات گمشده» ساخته خاویر جیانولی که در ونیز برای اولین بار به نمایش درآمد با کسب نامزدی در ۱۵ رشته پیشتاز جوایز است. «آنت» ساخته لئوس کاراکس فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم کن با ۱۱ نامزدی در مرحله بعد جای گرفته و «الین» ساخته والری لمرسیه درامی موزیکال از سینما فرانسه که الهام گرفته از زندگی سلین دیون است و در جشنواره کن نیز به نمایش درآمد در ۱۰ بخش نامزد دریافت جایزه شده است. نکته جالب این است که ۳ فیلمی که در فهرست کمیته انتخاب فرانسه برای معرفی به اسکار بین‌المللی بودند در بخش‌های کمی نامزد شدند و «کشتی شمال» ساخته سدریک خیمنز ۷ نامزدی به دست آورد و فیلم برنده شیر طلای جشنواره ونیز یعنی «اتفاق» ساخته آدری دیوان ۴ نامزدی به دست آورد. جایگاه «تیتان» برنده نخل طلای کن در کسب نامزدی نیز همین قدر بود.

در بخش بهترین فیلم بین‌المللی علاوه بر «متری شیش و نیم» از ایران، «کوپه شماره ۶»، «ماشینم را بران»، «اولین گاو»، «بدترین فرد جهان»، «مادران موازی» و «پدر» نامزد کسب جایزه شده‌اند.

در بخش بهترین فیلم «توهمات گمشده»، «آنت»، «الین»، «کشتی شمال»، «اتفاق»، «تقسیم» و «اونودا، ۱۰ هزار شب در جنگل» نامزد کسب جایزه هستند.

در بخش بهترین کارگردانی نیز والری لمرسیه برای «الین»، لئوس کارکس برای «آنت»، سدریک خیمنز برای «کشتی شمال»، آدری دوان برای «اتفاق»، خاویر جیانولی برای «توهمات گمشده»، آرتور هراری برای «اونودا، ۱۰ هزار روز در جنگل»، جولیا دوکورنو برای «تیتان» نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

آدام درایور برای بازی در «آنت» در میان نامزدهای مرد جای گرفته است.

جوایز سزار امسال با ادای احترام به ژان پل‌بلموندو برگزار می‌شود و پیشتر اعلام شده بود کیت بلانشت امسال جایزه سزار افتخاری را کسب می‌کند.

مراسم معرفی برندگان که از این فهرست انتخاب می‌شوند ۲۵ فوریه در پاریس برگزار می‌شود و مجری این مراسم دانیله تامپسون فیلمنامه‌نویس و کارگردان ۸۰ ساله فرانسوی است.