تشکیل ۴ پرونده قضائی در شهرستان آبیک برای آرایشگران زنانه و آتلیه

به گزارش خبرنگار مهر، عابد داداشی در جلسه توجیهی- آموزشی آرایشگران زنانه شهرستان آبیک که در سالن جهاد کشاورزی برگزار شد، با تاکید بر آگاهی از قوانین برای جلوگیری از مواجه نشدن با چالش و مشکل در حیطه آرایشگری از سوی بانوان آرایشگر اظهار کرد: متأسفانه مواردی در شهرستان آبیک مبنی بر فروش قرص‌های لاغری و چاقی مشاهده و توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گزارش شده که باید گفت فروش این قرص‌ها ممنوع است و تهدید علیه سلامت مشتریان محسوب می‌شود.

وی بر پرهیز آرایشگران خانم از تصاویر بدون حجاب مشتریان در فضای مجازی تاکید کرد و افزود: سه مورد پرونده در این زمینه در دستگاه قضائی تشکیل شده که شاکی خصوصی داشته و یک مورد هم شکایت در این زمینه از آتلیه عکاسی رخ داده بود که پرونده قضائی تشکیل شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه داد: پخش تصاویر افراد از سوی آرایشگران در فضای مجازی هم خطر حیثیتی و مشکلات خانوادگی و....برای بانوان به همراه دارد و هم احتمال خطر جانی برای آرایشگران خواهد داشت که می‌طلبد آرایشگران، دقت لازم را داشته باشند و به راحتی و سادگی از این موضوع رد نشوند.

داداشی اضافه کرد: پخش تصاویر بدون پوشش و حجاب بانوان توسط آرایشگران هم قبح اصالت بانوان را از بین می‌برد و هم از فضای مجازی به فضای حقیقی منتقل می‌شود که آسیب‌زا است.

وی خاطرنشان کرد: در غرب اگر چه در امور مادی پیشرفت کرده‌اند اما به دلیل نداشتن حجاب، از نظر خانوادگی بسیار عقب مانده‌اند؛ خانواده که وجود ندارد و فرزندان نامشروع هم متولد می‌شوند که باید دانست حجاب اگرچه در ظاهر شخصی است اما اثر ممتد منفی در جامعه برجای می‌گذارد.

این مسئول قضائی اذعان کرد: از آرایشگران خانم درخواست می‌شود در چارچوب قانون فعالیت کنند و اگر برای جذب مشتری از بستر فضای مجازی استفاده می‌کنند محدود و مشخص باشد و با پلیس اماکن هماهنگی داشته باشند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک بر رعایت قوانین فقهی و فعالیت در چارچوب قوانین تعریف شده از سوی آرایشگران خانم تاکید کرد و افزود: بانوان آرایشگر با رعایت مسائل قانونی، باید تلاش کنند دچار مشکلات و مسائل دستگاه قضائی نشوند.

داداشی از ترویج مدل‌ها و طرح‌های جدید در نزد مشتریان توسط آرایشگران خانم تاکید و تصریح کرد: برخی مشتریان از بنیه اقتصادی ضعیفی برخوردار هستند و به دلیل کم درآمدی ممکن است برای انجام این مدل‌ها و طرح‌های جدید، با خانواده خود دچار درگیری و چالش شوند که توجه آرایشگران به عدم ترویج مدل‌های جدید و گران قیمت در نزد همه مشتریان ضروری است.

وی یادآور شد: می‌دانیم که با شیوع کرونا مشکلات آرایشگران اعم از اجاره مغازه و گران بودن لوازم آرایشی و بهداشتی بر درآمدزایی آنها تأثیرگذار بوده اما لازم است با رعایت قوانین، هم مشتری مداری خود را حفظ کنند و هم ناخواسته یا خواسته با مشکل قضائی مواجه نشوند.

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