به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان بیله‌سوار، ضمن تشکر و قدردانی از استاندار انقلابی اردبیل در سفر به کشور دوست و همسایه آذربایجان در همراهی وزیر راه و شهرسازی، خواستار افزایش مراودات در سطح ریاست جمهوری شدند و آینده توسعه مرزی و گمرکی شهرستان را منوط به این مراودات تخصصی، اقتصادی و سیاسی دانستند.

وی در ادامه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان سراسر کشور که به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار گردیده بود، اشاره کرد و گفت: کلید واژه بزرگ جهاد تبیین که از سوی مقام عظمای ولایت مطرح گردید، بزرگترین و قوی‌ترین ابزار دفاعی در مقابله با جنگ نرم و بویژه جنگ اداراکی (شناختی) دشمن دانست.

خطیب جمعه بیله سوار در ادامه گفت: امروزه بزرگترین محاصره ما جنگ رسانه‌ای است که دشمن در راستای برنامه کنترل ایران قوی بر روی آن سرمایه گذاری نموده است و تنها راه خنثی سازی آن، جهاد تبیین است که توجه ویژه مردم و بویژه مسئولان را می‌طلبد.

وی ادامه داد: نظام سلطه در اوج قدرت رسانه‌ای با انبوهی از رسانه‌ها، جذب هزاران متخصص و تزریق هزینه‌های مالی گزاف، از طریق رسانه، در صدد تضعیف نظام جمهوری اسلامی از طریق تزریق ناامیدی کاذب به مردم می‌باشد که وظیفه نخبگان و مسئولین در حوزه‌های مختلف مخصوصاً در ایام الله دهه مبارک فجر که فصل بهارِ تبیین و روشنگری است تا نسبت به ارائه عملکردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول این مدت در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، نظامی و … بپردازند.

خطیب جمعه بیله‌سوار ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر را تبریک و تهنیت گفت.

حجت‌الاسلام عزیزی در پایان ضمن محکومیت شدید حملات اخیر آل سعود به همراه چند کشور عربی و رژیم کودک کش صهیونیستی به افراد بی گناه یمن، خواستار توجه جدی مجامع بین المللی به این جنایات جنگی و پایان دادن به این کشتار کودکان و زنان مظلوم یمن شد.