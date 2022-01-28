توجه به فرهنگ توسعه اقتصادی به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری گیلان اظهار کرد: پس از گذشت ۴۳ از انقلاب، مسلمانان می‌توانند ادعا کنند که هم با طاغوت و سلطه گران مبارزه کرده‌اند و هم به ارزش‌های دینی پایبند بودند و برای احیای آن حرکت کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه ملت ایران هنوز ظلم قدرت‌ها به ویژه آمریکا را فراموش نکرده است، بیان کرد: بزرگترین سید مقاومت جهان یعنی سردار سلیمانی را شهید کردند و خم به ابرو نیاوردند.

وی با بیان اینکه بر اساس مبارزه با ظلم و حاکمیت دین خدا وظیفه داریم زیرساخت‌های لازم را در دست کسانی قرار دهیم که دلداده دین هستند، افزود: مسئولان نظام اسلامی باید دلداده خدا بوده و خود صیانتی داشته باشند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه مسئولان نظام باید پاکدست، چشم پاک و فهم مدیریت سیاسی داشته باشند، ادامه داد: مسئولان باید حوزه و دانشگاه را وارد میدان عمل کنند و برای این منظور باید عمل به منویات رهبری را سرلوحه کار قرار دهید.

امام جمعه رشت توجه به فرهنگ را موجب توسعه اقتصادی دانست و افزود: از رئیس جمهور درخواست می‌کنیم که شورای عالی فرهنگی و سازمان‌های مربوط به آن را تقویت و به زیربناهای فرهنگی توجه کنند زیرا یکی از موارد آسیب رسان به کشور، فقدان منابع انسانی متدین است.

وی با بیان اینکه هر جا ناکارآمدی دیدیم زیربنای فرهنگی ما آنجا قوی نبود، عنوان کرد: اگر زیربنای فرهنگی قوی باشد توسعه و پیشرفت نیز حاصل می‌شود اما به عرصه‌های فرهنگی بی مهری شده است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به ضرورت به کار گیری مدیرانی که نگاه آن افق‌های زیبا و مدیریت سیاسی و اجتماعی داشته باشند و اهالی فتنه نباشند، گفت: کسانی که در فتنه ۸۸ مسجد و محراب را آتش زدند در نظام و دولت اسلامی جایی ندارند.