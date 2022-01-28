تیم شهرداری همدان در اهواز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته شانزدهم مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور، تیم‌های استقلال ملاثانی و شهرداری همدان عصر امروز جمعه در ورزشگاه تختی اهواز مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که بازی تساوی بدون گل پایان یافت.

شاگردان ابراهیم اشکش با کسب این نتیجه و با ۱۶ امتیاز مکان چهاردهم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند و نماینده استان همدان نیز با ۱۹ امتیاز در مکان دهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاهین یزدانی به همراه رضا بابارییسی و مهدی صناعی قضاوت بازی را برعهده داشت.

سیزدهم بهمن ماه تیم‌های استقلال خوزستان استقلال ملاثانی و شهرداری همدان در هفته هفدهم رقابت‌ها به ترتیب با تیم‌های آرمان گهر سیرجان و سایپا تهران دیدار می‌کنند.

۱۸ تیم برگزار کننده مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور هستند.