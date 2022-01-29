تیم صادق قهرمان مسابقات والیبال نونهالان پسر خراسان شمالی شد

فرهاد قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات والیبال قهرمانی نونهالان پسر خراسان شمالی با حضور ۱۲۰ ورزشکار در قالب ۱۴ تیم از صبح امروز به میزبانی بجنورد خانه والیبال برگزار شد.

رئیس هیئت والیبال خراسان شمالی در ادامه به نتایج تیمی اشاره کرد و گفت: باشگاه والیبال صادق موفق به کسب مقام قهرمانی شد و تیم باشگاه آینده سازان اسفراین مقام دوم و تیم‌های باشگاه سم سم شیروان و باشگاه آرنیای بجنورد مشترکا به مقام سوم این رقابت‌ها دست پیدا کردند.

قلی زاده گفت: منتخبین این رقابت‌ها به مسابقات استعدادهای برتر کشور در اواخر بهمن‌ماه اعزام می‌شوند.