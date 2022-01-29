«عمارت جنانی» تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نظری شنبه در جلسه این هفته کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌های شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه حفظ و احیای هر بنای قدیمی و واجد ارزش در شهر ضروری است، افزود: عمارت جنانی بنایی تاریخی و واجد ارزشی است که به ثبت ملی رسیده که باید احیا و حفظ شود.

وی ا اشاره به اینکه قسمتی از نمای داخلی عمارت جنانی تخریب شده است، اضافه کرد: از آنجایی که عمارت جنانی مالک خصوصی دارد و مدیریت شهری اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد و تصمیم‌گیری در این باره تنها بر عهده شهرداری نیست و بر اساس قانون وظیفه حفظ، نگهداری و مرمت بناهای تاریخی بر عهده میراث فرهنگی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: با توجه به وجود خطر احتمالی در این بنا، مالک طبق قانون موظف به رفع خطر است و در این رابطه چندین نامه مبنی بر ضرورت رفع خطر به مالک ابلاغ شده است و خوشبختانه مالک بخشی را مرمت کرده اما نیاز به رفع خطر کامل دارد.

رئیس کمیسیون بند ۲۰ شورای اسلامی شهر همدان در این خصوص اضافه کرد: در راستای رفع مشکل عمارت جنانی جلسه این هفته این کمیسیون با محوریت بررسی مشکلات عمارت جنانی با حضور مالک عمارت و مدیران مرتبط در شهرداری برگزار و مقرر شد راهکارهای مناسبی برای حل مشکل و تعیین تکلیف عمارت جنانی برای جلسه بعدی با حضور مدیرکل میراث فرهنگی و مسئولین ذیربط ارائه شده و درصورت لزوم از دادستان محترم همدان نیز دعوت خواهد شد.

گفتنی است؛ در این جلسه، مالک عمارت جنانی به بیان مشکلات مرمت و احیای این عمارت پرداخت و آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با مدیریت شهری برای احداث هتل سنتی یا هر نوع تصمیمی اعلام کرد.