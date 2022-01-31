تمهیدات سرمربی تیم ملی بسکتبال در شرایط کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران در چارچوب پنجره دوم انتخابی جام جهانی ۵ اسفندماه در تهران به مصاف قزاقستان می رود و ۸ اسفندماه هم با امارات دیدار خواهد داشت. این دو دیدار در حالی پیش روی بسکتبال ایران است که ملی پوشان کشورمان در دو دیدار پنجره نخست انتخابی موفق به شکست بحرین شدند و حالا در شرایطی باید وارد اردوهای آماده سازی شوند که بسکتبال ایران با بحران کرونا مواجه شده است.

به خاطر گستردگی امیکرون و درگیری بازیکنان و مربیان برخی تیم های شرکت کننده در لیگ برتر، این رقابت ها متوقف شده است اما همین مسئله عصای دست سرمربی تیم ملی شده تا اردوی تمرینی تیمش را زودتر از زمان موردنظرش آغاز کند. البته این آغاز زودهنگام اردو به نوعی یکی از تمهیدات مصطفی هاشمی در شرایط کرونا است همانطور که وی قصد دارد تعداد بازیکنانی بیشتر از پنجره نخست را به اردو دعوت کند.

این مربی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصمیم فدراسیون برای تعطیل کردن لیگ برتر کاملا درست بود. به خاطر گستردگی امیکرون خیلی از بازیکنان و حتی عوامل اجرایی آنها درگیر این ویروس شده اند و درست نبود که با این شرایط دیدارها کماکان ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: در این شرایط که بازیکنان درگیر دیدارهای باشگاهی نیستند، بهترین فرصت برای ما بود تا اردوی تیم ملی را یک هفته زودتر از موعد مقرر آغاز کنیم تا بتوانیم کنترل بیشتری روی بازیکنان داشته باشیم. نمی خواهیم چند روز مانده دیدارهای مهمی که پیش رو داریم خدایی نکرده با معضل ابتلای بازیکنان به ویروس مواجه شویم. با شروع زودتر اردوها در واقع بازیکنان را وارد قرنطینه تیم ملی می کنیم، هرچه بازیکنان بیشتر در اختیار تیم ملی باشند می توانیم نظارت بیشتری روی آنها داشته باشیم و در واقع خیالمان از بابت آنها و حفظ سلامتی راحت تر خواهد بود چراکه در طول اردو، ارتباط بازیکنان با افراد غیر به حداقل می رسد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با یادآوری اینکه اسامی اردونشینان تیم ملی بسکتبال چهارشنبه اعلام می شود در مورد زمان آغاز اردو و تعداد بازیکنان دعوت شده توضیح داد و گفت: در فهرست اولیه که به فیبا آسیا اعلام کرده ایم، ۲۴ بازیکنان معرفی شده اند. ما برای پنجره قبل اردو را با ۱۸ بازیکن آغاز کردیم اما در صورت امکان قصد داریم اردوی آماده سازی برای پنجره دوم را با همین ۲۴ بازیکن آغاز کنیم. در این مورد البته باید با سرپرست فدراسیون رایزنی لازم را داشته باشیم که امروز انجام می شود. در صورت موافقت، اردو را با حضور همه بازیکنان معرفی شده به فیبا آسیا آغاز می کنیم.

وی در مورد دلیل خود برای انجام این کار گفت: به خاطر شیوع امیکرون نمی توانیم ریسک کنیم، اگر شرایط مهیا باشد اردو را با حداکثر تعداد بازیکنان آغاز می کنیم تا همه آنها کنار هم تمرین کنند و هماهنگی لازم را به دست بیاورند. در این صورت اگر احیانا در میانه راه با مشکلی مواجه شویم، امکان جایگزینی راحت تر است چون همه بازیکنان را در اختیار داشته ایم و آنها هم با سیستم تمرینات و بازی آشنایی لازم را پیدا کرده اند.

هاشمی با بیان اینکه در میان ۲۴ بازیکن مورد، حامد حدادی و بهنام یخچالی تنها نفراتی هستند که خارج از کشور به سر می برند، خاطرنشان کرد: حدادی که در چین حضور دارد در فهرست ۲۴ نفره ما قرار دارد اما نمی دانیم که شرایط سفر به ایران را دارد یا نه، می دانیم که مشکلاتی دارد اما اطلاع ندارم که قصد همراهی تیم ملی را دارد یا نه، اگر بیاید که خیلی هم زیاد استقبال می کنیم. به هر حال ما از او دعوت کرده ایم اما تصمیم با خودش است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال همچنین در مورد بهنام یخچالی که به کرونا مبتلا شده است، گفت: با بهنام صحبت کرده ام و در جریان وضعیتش قرار گرفته ام. نهایت او تا ۱۰ روز درگیر این بیماری است و بعد از آن تستش منفی خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه بتوانیم بهنام را در این پنجره در اختیار داشته باشیم، وجود دارد.

وی با بیان اینکه بازیکنان دعوت شده به اردو باید صبح شنبه آینده در محل تمرینات حاضر شوند، تاکید کرد:پیش از آغاز اردو از همه بازیکنان تست گرفته می شوند ونفراتی که تستشان منفی باشد از عصر شنبه تمرینات شان را آغاز می کنند و به صورت مستمر تا زمان دیدارهای پیش بینی شده ادامه خواهند داد.

مصطفی هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد که تیم ملی بسکتبال به دور از هر مشکلی مسیر سخت انتخابی جام جهانی را ادامه دهد.